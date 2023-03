​Objectiu: triplicar les plantes de biogàs fins al 2030

Una inversió global d'uns 2.000 milions d'euros

En plena cursa per accelerar la transició energètica , el Govern també aposta per. Actualment, a Catalunya hi ha una cinquantena d'instal·lacions i el Departament d'Acció Climàtica pretén que. Ho ha anunciat la conselleraaquest dijous en el marc del segon congrés BIT de bioeconomia , que se celebra a, amb l'anunci d'una primera dotació de 25 milions d'euros per subvencionar aquestes instal·lacions.La consellera Teresa Jordà ha aprofitat laper presentar el, que pretén triplicar el nombre de plantes al conjunt del país. A hores d'ara, segons dades d'Acció Climàtica, hi ha un total de: 30 en depuradores, 12 que valoritzen dejeccions ramaderes i cinc en plantes de tractament de residus urbans.Fins al 2030, mantenint la diversificació entre el sector primari, la fracció orgànica dels residus municipals i els fangs de depuradores. Tot plegat pot suposar una inversió global de 2.000 milions d'euros, dels quals el. De moment, per aquest 2023, s'hi destinaran 25 milions.La principal línia de subvenció servirà per promoure noves instal·lacions en explotacions ramaderes, instal·lacions de digestats produïts a les explotacions o fer el cobriment de basses amb aprofitament del biogàs generat (digestors rurals), cobrint fins al 80% de la inversió.El pla de biogàs estima que la producció de biogàs en l'escenari 2030 a Catalunya podria arribar als 3,3 TWh anuals, l'equivalent al 13% de l'actual consum de gas natural. Una generació queMés enllà de la mateixa producció, l'altre element crític és la, a partir de la transformació en. De fet, només dues de les 47 instal·lacions actuals estan connectades., directora general d'Agricultura i Ramaderia, espera que ela la xarxa. A més, es preveu una segona línia de subvencions per permetre que plantes existents i, d'aquesta manera, el puguin evacuar i comercialitzar i, d’aquesta manera, prendre terreny al gas d’origen fòssil.Acció Climàtica considera que el pla tindrà efectes positius en l'àmbit energètic, però també en la. “La producció de biogàs ens permet falcar la transició energètica en el sector primari, però també obre una finestra de competitivitat per al sector ramader i ens dota d’instruments per continuar incrementant la protecció ambiental”, explica Teresa Jordà.Ho ha fet precisament en el marc de la inauguració del BIT, un congrés que se celebra a Vic coincidint amb el Mercat del Ram i que pretén impulsar la bioeconomia, estratègia que es basa a convertir residus –especialment del sector primari- en productes de valor afegit.“A més de generar energia d’origen renovable per a usos tèrmics o elèctrics, la producció de biogàs permet millorar la gestió de les dejeccions ramaderes, aprofitar el poder fertilitzant del digerit,de gasos, dinamitzar l’economia en zones rurals, avançar cap a una economia circular, i facilitar la creació de comunitats energètiques o de gestió conjunta de residus orgànics”, conclou la consellera.

