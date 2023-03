El nou calendari escolar es torna a embolicar mentre Educació el presenta com «el camí del mig»

la posició de les famílies, que les peticions dels sindicats que preferien començar el divendres 8 de setembre. Igualment, en roda de premsa, Cambray ha exposat que la decisió s'ha pres amb la intenció de "millorar l'equitat" i "reduir el temps de desconnexió a l'estiu", tot situant un efecte positiu especialment entre "l'alumnat en situació de vulnerabilitat".



En la mateixa compareixença, el conseller ha plantejat l'establiment d'un nou paradigma de calendari. Així, a partir d'ara s'establirà "un criteri estable d'inici de curs pels propers anys". I això situarà els calendaris escolars dels pròxims cursos amb un horari lectiu complet i serà "el quart dia laborable de setembre" en el cas del segon cicle d'infantil, primària, i ESO, mentre que el batxillerat i la formació professional ho farà "el primer laborable després de la Diada". Igualment, això suposa exhaurir a partir d'ara el màxim de dies de calendari escolar possibles: 178 per curs, i no els 176 actuals en la franja d'educació obligatòria.



educació El nou curs escolar començarà el 6 de setembre per a infantil, primària i ESO Els alumnes de Formació Professional (FP) i batxillerat ho faran el 12 de setembre, segons ha notificat per carta el conseller Josep Gonzàlez-Cambray

Mentrestant, en el mateix edifici en què s'han explicat els plans de la conselleria, el sindicat majoritari del sector del sector docent, USTEC, s'ha rebel·lat contra l'anunci del nou calendari escolar. Després de no haver rebut cap informació prèvia ni haver-se reunit amb el Departament d'Educació a la mesa que aplega els sindicats, que no està convocada fins aquest divendres, els professionals s'han indignat tant per la manera en què la conselleria ha gestionat l'anunci com per la data imposada, més aviat del que voldrien.



Així, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que s'hagi tirat endavant la proposta sense diàleg amb el sector i "per un caprici de la conselleria que no entén com funcionen els centres educatius". En aquest context, el sindicat ha decidit ocupar la seu del Departament d'Educació i decidir en assemblea quines accions es deriven del nou conflicte. Alhora, també CCOO, el següent sindicat amb més representativitat, ha lamentat la manca de negociació sobre una decisió rellevant i la imposició del nou calendari.



Ja hi ha noves dates aldel curs vinent: el dimecres 6 de setembre per al segon cicle d'infantil, primària i ESO, i dilluns 12 per a batxillerat i FP. Serà amb horari lectiu de matí i tarda. I, de nou, com ja va passar el curs anterior, la decisió del Departament d'Educació ha obert. Tant és així que el mateix matí que el conseller Josep González-Cambray anava a presentar oficialment la proposta per al curs 2023-24, el sindicat majoritari USTEC ha irromput a la seu de la conselleria i ha protestat per la manca de negociació prèvia al voltant de la proposta. Minuts després, Cambray ha respost:

