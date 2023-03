​Sequera: entre esperar la pluja i accelerar obres per tenir més aigua

La segona pitjor sequera de la història contemporània

Si no plou, emergència a finals d'estiu

Si nou plou, l'ACA preveu que la declaració d'emergència es produeixi entre finals d'agost i setembre.

Mesures urgents: major aprofitament dels aqüífers

El Govern descarta portar aigua amb vaixells o la interconnexió de xarxes entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona

Més dessalinització a mitjà termini

Producció d'aigua regenerada i potencial de dessalinització

Catalunya, respecte la sequera del 2008, ha passat d'una capacitat de dessalinitzar 10 hm3 a 80 i preveu arribar als 160 l'any 2030

L'actualja és la. I després d'una tardor que no va servir per mitigar-la, aquesta primavera es presenta unaper no entrar en els pitjors escenaris. Les previsions no són especialment negatives, però caldrà veure si es compleixen.Si continua sense ploure, l'àrea metropolitana de Barcelona podria, un escenari que ja comportaria. Abans, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu que hagin entrat en funcionamentcom augmentar l'aprofitament dels aqüífers del Besòs i el Llobregat per augmentar els recursos hídrics disponibles.Les pitjors sequeres històriques de Catalunya daten de mitjan segle XIX i, sobretot, la que va afectar el país entre. Després d'un segle XX relativament benigne, en els últims 25 anys s'han succeït diversos períodes amb pluviometria molt baixa.L'actual sequera va començar a la primavera de 2021 i. Això sí, ja és de rècord a les comarques barcelonines i gironines, l'àrea amb una major població i, per tant, amb un major impacte.Amb els, la solució més ràpida i efectiva seria tenir unacom la que va solucionar la sequera del 2008. En aquest sentit, què diuen elsPreveuen unque la mitjana. Més enllà de la baixa fiabilitat d'aquests models, si s'acabés produint aquest escenari només seria un alleugeriment, ja que segons destaca elel dèficit acumulat se situa en uns 600 mm, la quantitat que es recull a Barcelona en un any sencer.En l'escenari que continuï plovent molt per sota la mitjana, l'preveu que la la darrera de les cinc fases -, es produeixi entre finals d'agost i setembre. El pla de sequera determina que per fer-ho els embassaments de les conques internes han d'estar al 16%, però, tal com ha passat amb l'escenari d'excepcionalitat.Seria aleshores quan ja es podrien començar a aplicaren l'àmbit domèstic. En tot cas, correspondria a cada ajuntament o a l'organisme supramunicipal competent decidir-les en funció dels seus plans d'emergència. L'opció de tallar el subministrament durant unes hores seria el més extrem, mentre que inicialment el menys contundent seria el de, ja s'han començat a fer les primeres proves de gestió de pressions , tant de caràcter permanent com en horari nocturn. Unes reduccions puntuals imperceptibles per als veïns, però que serveixen tant per estalviar com sobretot per detectar possibles problemes. En aquest sentit, les empreses subministradores han de tenir en compte com afecta les zones elevades de les poblacions i els pisos més alts dels edificis.La gran diferència amb la sequera del 2008 és la. En el pitjor moment de l'episodi es va arribar a 54 hm3 d' aigua regenerada –tot i que el 2005 tot just eren 20-. L'any passat, amb dades encara provisionals, es van fregar els 70 hm3 i s'esperaa final de la dècada.Per altra banda, en aquella crisi, la de Blanes, amb una producció de 10 hm3. Quinze anys després, aquesta instal·lació ha duplicat la seva capacitat i també es compta amb la del Prat de Llobregat, que pot arribar a produir 60 hm3 més cada any.Una de les solucions d'emergència de l'anterior sequera va ser augmentar l'aprofitament dels aqüífers, amb els denominats pous de sequera. Ara, de nou, és l'aposta de l'ACA per augmentar l'oferta de recursos hídrics a curt termini. En aquest sentit, per aquest mateix juny s'espera tenir a punt les obres dei connectar-los a les potabilitzadores de la Llagosta i de Central Besòs, dues instal·lacions que precisament tracten aigües subterrànies. També es pretén augmentar la capacitat de captació al curs baix del Llobregat.En canvi, l'administració hidràulica catalanauna de les mesures més recordades de l'anterior crisi:de Tarragona i Marsella carregats d'aigua –finalment només van ser dos, ja que la pluja va alleugerir la situació-.El Govern tampocdel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i Aigües Ter Llobregat, que suposaria un transvasament encobert de l'Ebre. Es va arribar a aprovar l'any 2008 –però no es va executar- i ara l 'ha tornat a posar sobre la taula el Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya . “No deixa de ser paradoxal i difícil d’explicar que les restriccions d’aigua només afectin una part del territori, mentre una altra gaudeix de recursos gairebé suficients per a tots els usos”, assegura aquesta entitat professional.Catalunya té actualment. A causa del seu elevat cost energètic i ambiental, és un recurs que només s'activa al 100% de la seva potència en situacions de sequera com l'actual.La Generalitat aposta per duplicar la producció d'aigua dessalinitzada, però es tracta d'obres a mitjà termini. La primera és una segona ampliació de la dessalinitzadora de, passant dels. L'ACA espera licitar les obres aquest mateix any i que es puguin iniciar el 2024.Per altra banda, la planificació d'inversions situa la, entre els termes de Cubelles i Cunit, en l'horitzó 2028-2033. Una tercera instal·lació quemés i que diversos grups polítics demanen avançar, una possibilitat que l'administració hidràulica no descarta. "La cimera d'aquest divendres , a banda d'ajustar el decret, ha de servir per acordar comper tenir a punt totes les infraestructures necessàries per superar tant aquesta sequera com les futures", explica la conselleraen declaracions aEn un context on es pretén arribar només a l'àrea metropolitana fins als 130 hm3 d'aigua regenerada, una altra possibilitat seria la d', ja que actualment la pràctica totalitat s'obté de la depuradora del Prat de Llobregat.

