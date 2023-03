Google bloqueja més de 17 milions d'anuncis que justificaven la guerra d'Ucraïna

Les dades de seguretat de Google

Altres notícies que et poden interessar

Google ha bloquejat més ded'anuncis que "explotaven, rebaixen la gravetat o justificaven" la guerra i la invasió d'Ucraïna.amb la seva política sobre esdeveniments sensibles. Així ho ha determinat l'informe sobre seguretat de la publicitat que va donar a conèixer aquest dimecres la companyia. A més, Google ha retirat de les seves plataformes publicitat de més de 275 mitjans de comunicació finançats pel govern rus.El document també revela que va eliminar2, a més de restringir-ne més de 4.300 milions, i. Pel que fa al 2021, Google ha eliminat 2.000 milions més d'anuncis i ha bloquejat i restringit l'aparició d'anuncis a més de 1.500 milions de pàgines d'editors de contingut.Per això, la companyia destaca que ha ampliat el programa de certificació de serveis financers,que estan autoritzats pel seu regulador local per promocionar els seus productes i serveis."Els agents malintencionats operen cada vegada amb més sofisticació i a més gran escala, utilitzant tècniques molt variades per eludir que detectem la seva activitat. Per exemple, entre finals de l'any passat i principis d'aquest ens enfrontem a una campanya selectiva en què diferents estafadors van crear milers de comptes per difondrefent-se passar per marques de programari molt conegudes", explica Google.​​​​​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor