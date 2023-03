El papa Francesc, ingressat per problemes cardíacs i respiratoris

Elha ingressat a l'la tarda d'aquest dimecres a causa de problemes al cor i respiratoris, segons ha informat Il Corriere della Sera. L'oficina de premsa de laho ha justificat inicialment perquè el pontífex es pogués sotmetre a "controls programats", però el cap de l'Església catòlica dormirà a la desena planta del centre mèdic i ha anul·lat la seva agenda per aquest dimecres, dijous i divendres.Francesc, de 86 anys, va patir problemes al còlon el 2021 pel qual se li van extreure 33 centímetres de l'intestí prim. Per aquest fet, les primeres informacions feien pensar que la seva visita a l'hospital responia al seguiment de la salut intestinal. Si bé, el diari italià ha explicat que el Papa ha arribat en ambulància i estarà controlat en una habitació amb unaHa estat la mateixa Santa Seu qui ha anunciat que Francesc ha cancel·lat tota la seva agenda per als pròxims dies per poder-se realitzar les proves pertinents, alhora que ha precisat que és "possible" que passi la nit a l'hospital. L'ingrés arriba, un dels moments de l'any de més exigència per al pontífex.

