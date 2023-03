La Grossa de Sant Jordi 2023: data, premis i on veure el sorteig

Quin dia és el sorteig de la Grossa de Sant Jordi?

Llista de premis de la Grossa

Premi extraordinari : 2.000.000 euros per bitllet

: 2.000.000 euros per bitllet Primer premi : 50.000 euros per bitllet

: 50.000 euros per bitllet Segon premi : 20.000 euros per bitllet

: 20.000 euros per bitllet Tercer premi: 10.000 euros per bitllet



On seguir en directe la Grossa de Sant Jordi?

Arriba el dia dels lectors, les roses i els enamorats a Catalunya, la. El 23 d'abril, el país sortirà al carrer per visitar les parades de llibres i roses; sols, en parella, amb amics o en família, en un diumenge que es preveu màgic. Enguany, serà el 1.720è aniversari de la mort del cavaller, que va desobeir l'ordre de l'emperador Dioclecià de perseguir els cristians i va ser martiritzat i decapitat. I, amb motiu d'aquesta data,celebrarà el sorteig deTal com ha informat Loteries de Catalunya, el sorteig de la Grossa de Sant Jordi se celebrarà el dijous posterior a la diada, el. A hores d'ara, no s'ha concretat l'hora exacta. Els darrers anys, s'ha celebrat a les 13 hores, i tot fa preveure que també serà així aquest 2023.La Grossa de Sant Jordi repartirà milions d'euros. Enguany, s'han posat a la venda 80.000 números, distribuïts en 35 sèries i que seran premiats de la següent manera. Els grans premis seran:seguirem en directe el sorteig de la Grossa de Sant Jordi de 2023 i facilitarem qualsevol informació rellevant referent als premis i com cobrar els números premiats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor