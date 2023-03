Nova condemna per al «pequeño Nicolás»: 4 anys i 3 mesos de presó per integrar una màfia policial

El "pequeño Nicolás" ha sumat aquest dimecres la seva quarta condemna judicial. L'Audiència Provincial de Madrid ha decretat quatre anys i tres mesos de presó per Francisco Nicolás Gómez Iglesias per accedir a informació "confidencial" en bases de dades policials. En concret, l'ha condemnat com a inductor de delictes de descobriment i revelació de secrets, i de violació de secrets oficials, així com autor d'un delicte de suborn a l'anomenat "cas màfia policial", en què la Fiscalia li demanava fins a 9 anys i 9 mesos de presó. Els magistrats de la Secció Segona han acordat, però, absoldre el jove del delicte de pertinença a organització criminal que li atribuïa el ministeri públic.



La sentència s'ha donat a conèixer gairebé un mes i mig després que el judici quedés vist per a sentència. En l'última sessió, Gómez Iglesias va recalcar que era el seu "últim judici" i que l'inspector Rubén Eladio López, a càrrec de la investigació que es va seguir en contra, l'havia denunciat "reiteradament" per "una enemistat manifesta".

Suma 12 anys i cinc mesos de presó

La Fiscalia acusava el "pequeño Nicolás" de facilitar matrícules de vehicles, línies de telèfons o números d'identificació a diversos investigats, perquè, aprofitant la seva condició d'agents, accedissin a informació i li donessin a canvi de promeses i diners. El fiscal va assegurar al judici que el jove eradels dos policies municipals amb què conformava un grup criminal que accedia bases de dades. "Qui va iniciar, qui era el cap de tots ells, era indubtablement el senyor Gómez Iglesias", va insistir.

No és la primera condemna per al "pequeño Nicolás". L'Audiència Provincial de Madrid li va imposar una pena de 3 anys i 5 mesos de presó el desembre passat per un delicte d'usurpació de funcions públiques i un delicte continuat de falsedat en document oficial. Els fets es remunten al govern Rajoy, quan es va fer passar per un membre de l'executiu en una operació de compravenda d'un immoble. Pel mateix motiu i per organitzar un viatge fals de la Casa Reial espanyola a Ribadeo, Lugo; se li va imposar una pena similar. Abans, el juny de 2021, ja li havien condemnat a un altre any i 9 mesos de presó com a autor d'un delicte de falsedat d'un document oficial per falsificar un DNI i així un amic, també condemnat com a cooperador necessari, li fes l'examen de Selectivitat del curs 2012.

