Cap a la guerra de l'aigua? Les eleccions municipals enverinen l'emergència per la sequera

PSC: moratòria d'un any en el règim sancionador i prioritzar obres urgents

Junts: 500 milions per obres i actuacions urgents

Comuns i CUP: planificació i canvi de model

La prioritat absoluta del Govern avui, però també en les pròximes setmanes i mesos, és mostrar habilitat per fer front a la sequera. Per aconseguir-ho, l'apel·lació que més reprodueixen des de l'executiu de Pere Aragonès és la "corresponsabilitat" de totes les institucions i partits del país, amb l'objectiu d'aconseguir el consens necessari per tirar endavant les mesures, i sense que el debat es converteixi en una guerra de l'aigua ni en unaa les portes de les. Aquest consens és el que perseguirà laque se celebra aquest divendres a la tarda després que el Govern tirés endavant un decret amb els únics vots a favor d'ERC , el que ha forçat que finalment es vegi obligat a negociar amb l'oposició la globalitat de les mesures.La patata calenta de les converses és elque el decret estableix cap als municipis que, o bé no tenen unper la sequera, o quedel que estableix el seu nivell d'alerta. Tant el PSC com Junts, partits majoritaris a la cambra, volen eliminar-lo o, com a mínim, fer una moratòria en la seva aplicació. Exigeixen d'aquesta manera a Aragonès, que no traslladi la responsabilitat als ajuntaments, i més en un context electoral en què els municipis pressionen els seus partits per evitar segons quines restriccions.El Govern no tanca la porta a aquesta opció. De fet, des de la Generalitat no estan sancionant a hores d'ara a cap municipi i opten per avisar-los dels incompliments abans que sancionar-los, per tal d'aplicar unai no sancionadora. Fonts de l'executiu asseguren que des que es va aprovar el decret ara fa una setmana, diversos municipis s'han "posat les piles" per ajustar-se al que marca l'executiu.Més enllà del règim sancionador, un altre dels debats són les actuacions en àmbits d'per ampliar la capacitat d'abastiment de l'aigua. L'oposició considera que tant el Departament d'Acció Climàtica liderada per, com l'Agència Catalana de l'Aigua () actuen sense planificació, un fet que neguen des de l'executiu. El full de ruta de l'Agència a curt termini, són obres d'urgència com augmentar l'aprofitament dels aqüífers del Besòs i el Llobregat A mitjà termini, augmentar la capacitat deper tal d'augmentar els recursos hídrics possibles amb la licitació enguany de l'(de 20 a 80 hm3) i en l'escenari 2030 d'una nova dessalinitzadora a la conca del, entre els municipis de Cubelles i Cunit. Per a l'oposició, però, això no és suficient, i es presentarà a la cimera amb unaque volen que s'incorporin en el pla per fer front a la sequera del Govern d'ERC. Les repassem a continuació.vol evitar que els ajuntaments siguin "l'ase dels cops" en la gestió per fer front a la sequera. En les negociacions amb el Govern, conduïdes per la diputada, s'ha reclamat eliminar el règim sancionador o bé aplicar unde com a mínim un any perquè els municipis puguin executar les obres necessàries de connectivitat, noves captacions, o millores de la xarxa per complir les dotacions assignades en cada escenari de sequera, i evitar així que el decret s'hagi manufacturat de manera "unilateral", com va criticar Illa durant la sessió de control de la setmana passada, en la qual va demanar descartar "imposicions" i treballar en el consens.Els socialistes també reclamen que es prioritzin les obres més urgents a finançar amb els 760 milions d'euros ja previstos a l'acord dels pressupostos del 2023, amb actuacions en l'estació de tractament de l'i l'ampliació de la. També proposen habilitar recursos addicionals per fer millores de la xarxa i per reguladors de pressió. Una altra de les propostes del PSC, és la creació d'unaamb representants de les entitats municipalistes, de l'àrea metropolitana de Barcelona, operadors del cicle de l'aigua i representants dels col·legis professionals, sector acadèmic i universitari, i entitats vinculades als serveis d'aigua de Catalunya.Des de Junts assistiran a la cimera el president del grup parlamentari, Albert Batet, i l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Els juntaires van decidir no tombar el decret en el ple de la setmana passada després de converses amb Teresa Jordà, que es va obrir a negociar en el marc de la cimera. Junts vol que el. "De la sequera ens en sortirem si cooperem, no sí les administracions es tiren les responsabilitats les unes a les altes", apunten fonts del partit.Les seves propostes transiten per diverses vies. La primera, que elsde mesures per fer front a la sequera es faci per, com va passar amb la Covid o en la sequera de 2008. També, destinar el romanent ded'euros de l'ACA a obres urgents com licitar l'ampliació de la, o la nova dessalinitzadora del Foix. També proposenperquè elspuguin dur a terme lesnecessàries per millorar el rendiment de les seves xarxes de subministrament d'aigua i per a la recuperació de pous existents, entre d'altres. Incrementar campanyes de sensibilització i aplicar compensacions econòmiques als sectors afectats, com els agricultors i els ramaders, són altres de les demandes.Des delstenen clar que les mesures que està adoptant l'executiu d'Aragonès no són suficients per donar resposta a l'emergència i aposten per la planificació i una mirada a llarg termini, per preparar el país de cara al futur. A la cimera, hi assistiran la presidenta del grup parlamentari,, i el diputat Lucas Ferro, que defensaran iniciatives per avançar en la. Més enllà de la planificació a llarg termini, consideren que cal posar la mirada en determinats sectors, com ara l'ús d'aigua delsal port de Barcelona i Tarragona.En una línia similar es posiciona la CUP, que considera que no es poden aplicar restriccions a la ciutadania i alhora fomentar macroprojectes com el. Els cupaires aposten per obligar els municipis a fer els plans d'emergència de sequera, i establirper municipis. Tambéper a usos no potables, i avançar en ladels serveis d'aigua. Els anticapitalistes també han proposat al Govern que s'incorpori al codi tècnic de l'edificació que en tots els nous habitatges s'adoptin mesures perles aigües grises, i recollir les pluvials per a usos de jardins o neteja de carrer.

