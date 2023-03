Puigdemont i Comín denuncien des de Brussel·les la «detenció il·legal» de Ponsatí

Turull exigeix la llibertat immediata de Ponsatí

La CUP exigeix a Aragonès que "doni la cara"

Reacció dels eurodiputats dea la detenció de Clara Ponsatí han denunciat en una atenció als mitjans des deel que consideren una "detenció il·legal" i han demanat a la presidenta del Parlament Europeu,, que actuï i que "no miri cap a una altra banda, com fa sempre" davant la "violació" de la immunitat parlamentària de Ponsatí.En l'àmbit personal, l'expresident de laha agraït a Ponsatí que hagi pres la decisió de tornar a Catalunya "comptant amb l'exili, sense donar-li l'esquena". Segons Puigdemont, l'exconsellera d'Ensenyament ha fet un acte de "confrontació intel·ligent": "Ha posat en contradicció l'Estat i ha evidenciat les seves carències", ha reivindicat Puigdemont, que ha apuntat acom a "autor material" de la detenció de Ponsatí i no als. "Ell sap perquè ha demanat que siguin els Mossos i no la Guàrdia Civil", ha sentenciat.Tant Comín com Puigdemont han recordat que aquest mateix dimecres hi ha sessió plenària deli que, com a membre de la cambra, Ponsatí té el dret de ser-hi. "Si Clara Ponsatí no és al ple, Llarena no només estarà violant els seus drets, sinó també el dret de representació d'un milió de ciutadans europeus" que la van votar als últims comicis, ha recordat l'exconseller deEn la mateixa línia, el secretari general de Junts,, ha exigit la posada en llibertat immediata de Ponsatí. En una atenció als mitjans des de la, ha assegurat que aquesta ha estat una detenció il·legal: "És eurodiputada i pot passejar per tot Europa", ha declarat. Diversos dirigents de Junts participen de la concentració de suport a Ponsatí. Al costat de Turull, hi són tambéEl diputat de laha exigit aquest dimarts ali al president,, que "doni la cara" per la detenció de Ponsatí. En la mateixa atenció als mitjans des de la Ciutat de la Justícia, ha reclamat que el Govern assumeixii reverteixi "immediatament" la detenció.L'eurodiputada de Junts ha tornat aquest dimarts a Catalunya després de cinc anys a l'exili. Ponsatí ha travessat la frontera entre França i l'Estat en cotxe, sense presentar-se davant el Suprem, que té activada una ordre de detenció. Minuts després d'oferir una roda de premsa des del Col·legi de Periodistes de Barcelona , ha estat detinguda per un agent de paisà dels

