Així ha estat la detenció de Clara Ponsatí

🔴 Aquest ha estat el moment en què Clara Ponsatí ha tornat a Catalunya, després de cinc anys a l'exili

🔴 Clara Ponsatí es dirigeix a l'oficina dels eurodiputats de Junts al Born



📹 @bernatsurroca https://t.co/V992vVOpcb pic.twitter.com/BWXhw0YTzz — NacióDigital (@naciodigital) March 28, 2023

L'eurodiputada de Junts ha tornat aquest dimarts a Catalunya després de cinc anys d'exili . En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona, Ponsatí ha dit que la persecució dels exiliats ha estat "patètica però persistent" i ha evidenciat els límits de la democràcia espanyola. Poc minuts després,per un agent de paisà dels, quan es dirigia a l'oficina que Junts té al Born destinada a projectar la feina dels eurodiputats. La comunicació policial s'ha produït davant de la premsa i l'eurodiputada ja ha denunciat a les xarxes socials que la considera una acció "il·legal" En la compareixença prèvia a la detenció, Ponsatí ha explicat els motius que l'han empès a tornar. "Espanya dona via lliure als que volen perseguir l'estat de dret a", ha afirmat. Ponsatí ha remarcat que la persecució no és contra ella, sinó contra els catalans, que sistemàticament pateixen unaa l'Estat. En aquest sentit, ha presentat un portal web -estatdedret.cat- que documenta les vulneracions de l'estat de dret contra els catalans en els darrers 20 anys."No he vingut a fer cap pacte, vinc a denunciar les vulneracions sistemàtiques de drets contra els catalans", ha afirmat Ponsatí davant d'una gran expectació. Ha evitat anticipar esdeveniments i ha reconegut que no sap si serà detinguda o no. Sobre ella pesa una ordre nacional de detenció controvertida, perquè el jutgemanté que ha de ser detinguda tot i que com a eurodiputada manté la immunitat. És per això que Ponsatí ha advertit el jutge del. "L'ordre de detenció és il·legal i tinc immunitat a tota la, i el jutge Llarena no és competent. Si em detenen, haurà d'atendre's a les conseqüències", ha afirmat la dirigent independentista.I per què ha decidit tornar justament avui? "És el dia que m'anava bé", ha ironitzat. El cert és que des de fa tres mesos l'arran de la reforma de codi penal. Ponsatí s'enfrontava a un delicte de sedició, lligat a penes de presó elevades, però des del gener això ha canviat i s'enfronta a un delicte de desobediència, que no implica presó.", ha reconegut Ponsatí. En el moment que Llarena va adaptar el seu processament a la nova legislació, l'eurodiputada va començar-se a plantejar el retorn. "Contradiccions entre criticar el Govern i alhora beneficiar-me de la reforma del codi penal? No en veig cap, aprofito tots els espais de llibertat per al combat per la independència", ha reblat.Ponsatí no ha escatimat crítiques cap alde, que ha definit com una "eina de l'ocupació espanyola". De fet, el seu retorn és per denunciar la vulneració de drets i la passivitat de les institucions catalanes, i ha fet una crida a Europa perquè deixi de mirar cap a una altra banda. En relació amb el, ha admès certa decepció per com ha gestionat el cas dels eurodiputats independentistes, i per això no s'ha mostrat gaire optimista sobre què podria fer l'Eurocambra en cas de detenció. "No sé què passaria en cas d'hipotètica detenció", ha afirmat.

