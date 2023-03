El govern Colau colla la Generalitat per limitar els creuers: «Per què Balears va poder i aquí, no?»

Els càlculs de l'Ajuntament de Barcelona situen que entre juliol, agost i setembre arribaran uns 1'15 milions de creueristes al port de la ciutat. Això es veu com un fet inassumible , i ha portat la segona tinent d'alcaldia,, a enviar una carta a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per reclamar una reunió urgent en què s'abordin la necessitat de prendre mesures urgents per limitar l'arribada de turistes per mar els propers mesos., ha plantejat la representant del govern d'Ada Colau, en resposta a les últimes postures de la Generalitat, que neguen que es pugui aplicar un topall realista als creuers.En declaracions als mitjans, aquesta tarda, Sanz ha insistit que és "alarmant" la tendència actual en què una bona part dels vaixells que passen per Barcelona fanperquè només s'hi estan unes hores i ni tan sols tenen la capital catalana com a origen o final de trajecte. I sobre aquest últim element, que, que els creuers tinguin el port barceloní com a punt de sortida i arribada, la tinent d'alcaldia ha exposat que també s'ha de plantejar quants d'aquests creuers "pot absorvir" la ciutat.Especialment, la màxima responsable de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat a la ciutat ha posat el focus en la contradicció que suposa està patint pel consum d'aigua en situació de sequera i la promoció de l'arribada de grans contingents de visitants. A més de recordar que la mateixa Generalitat ha activat recentment la declaració d'excepcionalitat per falta d'aigua , Janet Sanz ha subratllat que, en relació a les previsions que se superin les xifres de 2019. Uns càlculs que queden lluny de les intencions del govern Colau, que voldria reduir d'uns 400.000 visitants mensuals a la temporada alta de l'estiu a un màxim de 200.000 diaris.En aquest context, el consistori apunta que el govern de lesva fixar l'any passaten què només un d'aquests vaixells podia ser de més de 5.000 passatgers, pel que fa al port de Palma. Aquell acord, entre l'executiu balear i els empresaris del sector, és el que Barcelona vol que serveixi de mirall per a la situació de la capital catalana. Per contra, es retreu a la Generalitat que no hi hagi posat fil a l'agulla en l'últim any i ara s'hagi de córrer, davant possibles acumulacions de visitants a l'estiu.Aquesta informació s'ampliarà.

