EUiA i ERC es presentaran en coalició a vuit municipis el 28-M: «Avui l'esquerra està més unida que mai»

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) ha certificat el seu trencament total amb l'entorn dels comuns després de segellar, aquest dimarts, un acord ambper presentar-se a les eleccions municipals en la majoria de ciutats on tenen presència. D'aquesta manera, el partit que s'havia presentat durant anys amb ICV i després amb els comuns, s'alia ara amb els d'Oriol Junqueras. L'acord afectaciutats metropolitanes:. En canvi, hi haurà ciutats on ERC i EUiA seran adversaris, com a, on es presenten dins la candidatura de Guanyem liderada per Dolors Sabater. Tampoc ha fructífera, malgrat diversos interns, una entesa a Barcelona.L'acord l'han fet oficial aquest dimarts els dos partits en una convocatòria a L'Hospitalet, sense atenció als mitjans, en la qual ha participat el president d'ERC,, i el secretari general de Comunistes i co-coordinador general d'EUiA,. El president dels republicans ha reivindicat que només des de les majories es pot "transformar la societat". "Estem convençuts que [el pacte] és una, és un pas més d'un camí d'èxit", ha exclamat Junqueras, que ha celebrat que aquest pacte certifiqui que avui l'esquerra estigui "més unida que mai".També Sánchez ha fet valdre aquesta unitat, i ha destacat la "majoria social, d'esquerres i sobiranista" que suposa el pacte. El coordinador d'EUiA ha assegurat que aquest és un "pas" en un camí que ve de molt enrere, i de "lluita històrica". Així mateix, ha assenyalat que l'aliança tindrà "" que aquesta primera coalició.Cada municipi ha signat l'acord d'acord amb la correlació de forces local i amb les seves pròpies clàusules on queda recollida la línia d'actuació de la coalició electoral. En el document, es recull el "bon resultat" que s'ha obtingut quan ERC i EUiA s'hi han presentat conjuntament. La previsió és que la coalició arribi a una població de 700.000 persones, el

La benvinguda de l’acte ha anat a càrrec de, Jaume Graells, cap de llista d’ERC a L'Hospitalet de Llobregat, i Olaya Lourdes Checa, número 4 de la llista al mateix municipi. Han intervingut també Marta Vilaret, cap de llista d’Ara Mollet ERC, i Yasmina Sánchez,d’EUiA, i número 4 de la llista a Cornellà de Llobregat.

L'inici de l'acostament, a partir del referèndum

L'acostament entre les dues formacions es va produir arran delde l'1 d'octubre. L'exdirigent d'EUiAera membre de la mesa del Parlament durant aquella etapa, i va defensar elde manera desacomplexada davant d'un sector de la seva formació que era molt més crític. Va abandonar EUiA l'any 2019, i ERC el va fitxar per aldels Diputats, i actualment és director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del govern de Pere Aragonès.En les eleccions espanyoles de l'any 2019, EUiA va demanar el vot per la candidatura de Catalunya en Comú, però quan es van repetir les eleccions, van donar llibertat de vot. Es van acabar de separar del tot de Catalunya en Comú amb la nova direcció de, exregidora d'Ada Colau, i amb Hèctor Sánchez, que van certificar el malestar amb els comuns.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor