Barcelona desplegarà una nova via per caminar i anar en bici entre Drassanes i la Marina

El tram 3 és on s'espera que hi hagi un nou vial. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona té en marxa un pla per reforçar la connexió dels barris de la Marina amb Ciutat Vella, a la zona de Drassanes. Per fer-ho, amb un plantejament que inclou el Port de Barcelona, s'ha dissenyat. Si bé entre la plaça de la Carbonera i el Moll de Sant Bertran ja hi ha un carril bici, a l'entorn de de la ronda del Port és on ara es preveu aquest canvi en clau de mobilitat sostenible. A l'hora, amb l'espai que resta fins arribar al cor de la Marina del Prat Vermell, s'ampliarà la vorera i es farà un nou espai per anar en bicicleta. És part del balanç anunciat aquest dimarts pel consistori a la zona.Aquesta valoració de les infraestructures i l'evolució de la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc, s'ha inclòs també l'aposta concreta que existeix en aquest barri pel que fa a l'habitatge. Així, s'ha subratllat queprevistos en el planejament del barri seran de, i per tant tindran un preu per sota del cost de mercat . En aquest sentit, el govern municipal ha destacat que, reculll l'Agència Catalana de Notícies. A més, també han detallat que s'estan construint sis edificis amb 765 pisos, 510 dels quals de protecció. La majoria d'aquests edificis en marxa, a més, es preveu acabar-los aquest mateix 2023.A banda d'aquest afegit, en una atenció a mitjans del regidor del districte, Marc Serra, i de la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, també s'ha destacat que el govern vol fer convertir aquest puny allunyat del centre de la ciutat en un "nou pol de vida, verd, habitatge i activitat econòmica més ben connectat" amb la resta de Barcelona. Aquesta. I hi hauria d'arribar a acollir unes-quan actualment hi viuen poc més de 1.500 - en uns 12.000 habitatges. A més, també implicaria la millora de 75 hectàrees, l'equivalent a 40 illes de cases de l'Eixample.En aquesta línia, l'equip municipal ha reivindicat l'avenç de projectes com les obres del, el que es considera un "autèntic pulmó" per al barri amb 21.000 metres quadrats de verd i zones de joc, que acabaran a la tardor segons els càlculs municipals. El consistori, en aquesta línia, fa lluir també que s'està redactant projectes per fer una escola bressol nova i un centre de dinamització d'infants i adolescents. A més, s'avança en la bona direcció per establir-hi un CAP, un institut-escola, un equipament esportiu i una biblioteca, apunta l'Ajuntament en un comunicat.A més, s'assegura que serà un barri amb unes infraestructures ambientals que permetran estalviar en conjunt un 20% de l'energia i un 25% de l'aigua. Això afectaria tant els domicilis, que reaprofitaran més els recursos hídrics, com el rec i la neteja.

