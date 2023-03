Els treballadors cotitzaran el 100% de la jornada quan s'hagin de reduir l'horari per cuidar els fills

Acord rellevant entre eli el grup parlamentari d'en la negociació de la reforma del sistema de pensions . Els republicans votaran a favor de la proposta del ministre de Seguretat Social,, després que l'executiu estatal hagi acceptat millores en laamb reducció de jornada per, la majoria de les quals són. L'acord preveu que els empleats cotitzin elen el període que s'hagin de reduir l'horari per cuidar infants. El canvi s'aplicarà durant tot el temps que duri la reducció i no únicament en els primers anys, com estipula la legislació actual.El pacte entre el govern dei ERC també preveu que s'incrementi laen casos d'per risc durant l'embaràs o la lactància per a dones que estiguin en reducció de jornada. El diputat republicàha apuntat aquest dimarts que el compromís d'Escrivá és o bé incloure-ho via esmena durant la tramitació parlamentària com a projecte de llei o a través d'una disposició addicional en alguna altra llei.ERC ha reivindicat que en laja s'hi han inclòs tres elements que reclamaven els republicans: la quota de solidaritat, l'increment del 10% en el complement de bretxa de gènere i la cobertura de llacunes per facilitar l'accés de determinades dones treballadores a les prestacions contributives.

