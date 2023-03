Campanya per fer realitat el futur Parc Natural del Montsec

Tretze parcs naturals a Catalunya

Una vintena d'entitats naturalistes i excursionistes han iniciat una nova campanya d'adhesions perquè la Serra del Montsec es converteixi en parc natural . Es tracta d'una reivindicació històrica que es remunta a l'any 1982, i que vol que aquest massís situat entre eli la, inclòs a lai declarada, tingui un major grau de protecció.En aquest sentit, les diverses entitats també han impulsat un manifest on afirmen que el Montsec és "la millor mostra del Prepirineu a Catalunya" dins d'un territori que qualifiquen com", i en molts casos "mancat dels serveis bàsics i afectat per una gran". Per aquest motiu, els promotors de la campanya es comprometen a traslladar la proposta a les institucions públiques del territori i a la Generalitat per tal d'obrir unFa gairebé 31 anys, el Parlament de Catalunya ja va aprovar unaen favor d'aquesta proposta, que es va presentar oficialment pell'any següent. La idea no es va reactivar fins dècades més tard, l'any 2014, quan l'aleshores consellerva donar a conèixer la iniciativa d'ampliar la xarxa de parcs naturals amb tres parcs nous, entre els quals el del Montsec. Així, mentre el, al Ripollès, es va declarar el 2015, i el de Muntanyes de Prades està actualment en fase de consulta , i el del Montsec es troba aturat.Així doncs, tal com exposen al manifest, titulat ", la serra hauria de complir una sèrie de requisits per tal de rebre aquest grau de protecció: en primer lloc, impulsar activitats dede la fauna i la vegetació, així com potenciar un pla de manteniment i recuperació delD'altra banda, la zona del Montsec, declarada com a, també hauria de millorar lai reduir el despoblament. Així mateix, els signants apunten que el futur Parc Natural hauria d'a partir de la marca que suposaria, ambde caire rural i ambientals, i sota criteris de sostenibilitat.Si el Parc Natural del Montsec acaba prosperant, seria el. Actualment n'hi ha 13, però cal tenir en compte que el de Muntanyes de Prades està en fase de consulta . Aquesta és la llista completa:Aiguamolls de l'EmpordàAlt PirineuCadí-MoixeróCap de CreusCapçaleres del Ter i del FreserCollserolaDelta de l'EbreEls PortsEl Montgrí, les Illes Medes i el Baix TerMontsenyMontserratSant Llorenç del Munt i l'ObacSerra de MontsantZona Volcànica de la GarrotxaMés enllà dels parcs naturals oficials, la Generalitat també utilitza la denominació col·loquial de “parcs naturals” a altres figures de protecció coml i, que fan créixer la llista fins a 20.Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant MauriciParatge Natural d'Interès Nacional del Massís del PedraforcaParatge Natural d'Interès Nacional de PobletParatge Natural d'Interès Nacional de l'AlberaReserves Naturals del Delta del LlobregatParatge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa

