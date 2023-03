El PSOE proposa Ferran Bel per presidir la comissió d’investigació de l’Operació Catalunya

al Congrés dels Diputats, sigui el president de la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya. Ho ha avançat una informació de La Vanguardia. La comissió es constitueix aquest dimarts a les a dos quarts de dues del migdia després que fa una setmana vencés el termini que va fixar la Mesa perquè els grups parlamentaris designessin els seus representants.Un cop presentats,així com elaborar un pla de treball amb les possibles compareixences, que s'hauran de votar. Aquest fet arriba mig any després que el ple n'aprovés la creació. Va ser el 15 de setembre del 2022, quan el PSOE i Podem van votar a favor d'una iniciativa d'ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bildu i BNG.Es va aprovar amb 191 vots a favor -- 153 en contra i una abstenció. La comissió té la missió d'investigar les "presumptes irregularitats que vinculen a alts càrrecs i comandaments policials, així com la seva relació amb possibles entramats privats o lobbies de pressió, la possible intromissió en la sobirania d'altres països i les connexions d'aquesta trama amb la denominada Operació Catalunya".També s'investigaràper part de responsables polítics espanyols, així com els suposats entramats parapolicials en el marc d'aquella operació.

