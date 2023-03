Una antiga alumna de 28 anys mata a trets tres menors i tres adults en una escola de Nashville

Un nouha sacsejat aquest dilluns els. Almenys sis persones han mort a trets, assassinades perd'un centre escolar de la ciutat de. En concret, el tiroteig s'ha produït al Col·legi Presbiterià de l'Aliança, un centre d'educació infantil i primària. Per ara, la policia local de Nashville hauria identificat l'atacant:, descrita per les autoritats com a "persona trans". Es desconeix que, en cap cas i per ara, això estigui relacionat amb el tiroteig.Haley ha mort després de la intervenció de policia. L'atacant va atacar dilluns al centre educatiu per una entrada lateral armada amb dos fusells d'assalt i una pistola. Des d'allà, va avançar pel recinte i, ha informat aquesta matinada -hora catalana- la policia de Nashville. Entre les víctimes mortals hi ha dues dones de 61 i 60 anys i un home de 61.Els agents van entrar per. Van sentir trets al primer pis, des d'on l'atacant va obrir foc contra els policies, i finalment van aconseguir abatre la dona. El cos policial de Nashville ha indicat que, segons les dades preliminars, "la dona era una antiga alumna d'aquest col·legi".El cap de la Policia de Nashville, John Drake, que ha agregat que l'atacant tenia mapes de l'escola, segons ha recollit la cadena NBC.", raó per la qual hauria "ocorregut aquest incident", ha assegurat a la televisió nord-americana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor