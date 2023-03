El Govern oferirà més places i professors per a l'FP el pròxim curs

Plaça assignada garantida

Pressupost

El Govern oferirà(FP) per al curs 2023-2024, un 6,4% més que en l'actual, i avançarà la preinscripció. Ho han explicat en roda de premsa aquest dilluns els consellers Laura, Rogeri Josep Gonzàlez-, en un acte que també ha comptat amb la presència dels presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i Pimec, Antoni Cañete, i dels secretaris generals de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, i d'UGT de Catalunya, Camil Ros, entre altres.Els consellers i els representants dels agents socials i econòmics han signat durant l'acte l'acord per a la planificació de l'FP, que ha permès establir els criteris generals i específics en els àmbits d'educació i treball. Vilagrà ha fet valdre l'acord i ha assegurat que comptar amb sindicats i patronals permet tenir "una visió del panorama més exacta", i ha explicat que la Generalitat destinaràa l'FP, 175,7 milions més que en el curs actual.Torrent ha apuntat que l'increment és "coherent amb l'objectiu del Govern que aquesta sigui la legislatura de l'FP" i ha lamentat les vacants que van quedar en alguns cicles formatius. Gonzàlez-Cambray, per part seva, ha explicat que l'acord ha d'"que ha de permetre atendre a tothom amb una finestreta única" que doni resposta a les necessitats dels alumnes i del mercat laboral.Torrent també ha explicat que de cara al pròxim curs es garantirà que tots els alumnes tinguin una plaça assignada abans d'iniciar-se. Per això, s'avançarà el període de preinscripció perquè tots els alumnes que participin en el procés ordinari puguin començar les classes des del primer dia.La Generalitat manté els-continuïtat dels estudis i nous alumnes-. Com a novetat, enguany el procés per als alumnes que continuen els estudis inclourà els que procedeixen de centres de formació d'adults i de primer de Batxillerat, a banda dels de quart d'ESO i els programes de formació i inserció (PFI). La preinscripció per als alumnes de continuïtat que vulguin cursar un grau mitjà serà del 12 al 18 d'abril, i per a la resta, del 9 al 15 de maig; mentre que en els cicles de grau superior serà del 26 de maig a l'1 de juny.Torrent ha repassat que l'increment de places es dona en els tres organismes que gestionen l'FP: el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya () aconseguirà les 31.323 places; la Conselleria d'Educació, 171.028 places, i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 243.467 places. Ha recordat que el SOC ha augmentat la seva partida pressupostària per a l'FP fins als 125,4 milions d'euros, un 60,8% més que el 2022.Per la seva banda, Gonzàlez-Cambray ha recordat que la inversió del seu Departament serà de 651 milions d'euros, quei que se sumaran 698 docents. De les 8.129 noves places, 3.927 són de grau mitjà i 2.937 de grau superior, i la resta es divideixen entre PFI, itineraris formatius específics (IFE), FP de grau bàsica i l'Institut Obert de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor