Calçotada massiva al mig de Barcelona per reivindicar la pagesia

Més des’han aplegat en unaper reclamar la necessitat d’avançar cap a la sobirania alimentària a la plaça Catalunya de Barcelona, que s’ha omplert de taules i brases per a cuinar més deOrganitzada per Ruralitzem-Veus per la, la iniciativa ha canviat d’ubicació respecte a l’any passat, quan es va celebrar al parc Joan Miró encara amben vigor. L’organització espera vendre 1.500 tiquets en una jornada que vol ser és un punt de trobada entre el camp i la ciutat i una portà d’accés a l’agroecologia i per això compta amb una quarentena de parades de mercats de pagès."La. En un context d'emergència climàtica i hídrica és el moment que des de la ciutat ens fem responsables d'on produïm els aliments i afavorim la pagesia", ha assegurat Laia Serra portaveu de la plataforma i d'Ecologistes en Acció.

