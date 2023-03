Aquesta és la llista negra de famosos que tenen prohibit comprar-se un Ferrari

és sinònim de velocitat i. Uni és que el model més bàsic, sortit de fàbrica, supera els 200.000 euros. Una peça de museu que, per a molts, dona un cert estànding tenir-lo al seu garatge. Doncs, ara, la marca ha elaboratque no poden tenir-ne un per incomplir alguns requisits que van d'acord ambde la firma italiana.Malgrat que, la factoria fundada per Enzo Anestesio Ferrari el 1947 ha fet un llistat amb noms tan coneguts com el cantant, l'actori la celebrity. Segons publiquen diversos mitjans de comunicació, també hi ha els rapers Michael Ray Nguyen-Stevenson, més conegut com a, i Curtis James Jackson, que el seu nom artístic és 50 Cent.A Bieber, per exemple, Ferrari l'ha vetat per modificar el cotxe i, entre altres aspectes. A més, va deixar-lo al carrer durant dues setmanes i se'n va oblidar i el va acabar, a una preu de 400.000 euros. També el va liquidar Cage, per un tema econòmic, però ho va feri, a més, no va informar a la marca de l'operació.Kardashian és perquè la companyia de Maranello volia estalviar-se futuribles problemes. La model americana va rebre deel vehicle, però de la mà d'una persona que va resultar ser unPer últim, l'artista 50 Cent va arribar a rebre. La primera peri la segona, per compartir una fotografia d'un altre. I és que la imatge és molt important, per què has vist mai un Ferrari espatllat o amb la roda punxada en un voral de la carretera?

