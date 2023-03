Doble eliminació a «Eufòria» en una tercera gala amb rècord de vots

Qui són els 10 participants que continuen?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Domènec , un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe

, un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Eufòria deixa clar què vol dir acomiadar-se. La tercera gala d'aquest divendres va tenir més eliminacions que mai aquesta temporada i ens va ensenyar que estar al programa no és un regal. A causa del sobre sorpresa destapat la setmana anterior, la gala ja prometia al saber-se que suposaria l'. I no va ser menys. La tercera cita d'Eufòria va deixar emocions, comiats i actuacions estel·lars.La nit començava com acabaria: amb eliminacions. Abans que res, els dos concursants que la setmana anterior van quedar a la zona de perill () van haver-se d'enfrontar en un cara a cara vital que només podria superar un dels dos. La cantant de Sabadell va fer "shakejar" al públic i els espectadors amb el Shake it off de Taylor Swift i l'artista d'Albons va volar amb Angels de Robbie Williams.Després d'una setmana de nervis, el duel a dos va acabar amb una clara superioritat a favor d'enque va guanyar les votacions amb un 67% dels vots. Tot i les bones sensacions que havia deixat la Natàlia amb la seva actuació, va haver d'acomiadar-se del programa. Ho va fer, però sent partícip d'un rècord de votacions. L'audiència va participar en massa en la votació de la primera eliminació de la nit i va registrar, el rècord de la segona temporada d'Eufòria. Per altra banda, en Jan va passar de l'infern al cel, ja que el jurat, just després de salvar-se, el va escollir com a favorit de la gala.Les actuacions de la tercera gala es van anar encadenant amb posades en escena excel·lents. Entre les millors, hi va haver l'que va interpretar La vie en rose que li va servir per ser favorita, laposar-se a la pell de l'Scorpio amb Déjà vu o laque va acabar aconseguint laamb Toy de Netta.Al final de la gala, com sempre les sorpreses i emocions van aflorar i. Els coaches van decidir salvar eni l'audiència va haver de decidir entre. Els espectadors, en una votació molt ajustada, van decidir que l'Alèxia fos qui continués amb unLa tercera gala d'Eufòria va tancar de matinada amb xifres d'audiència que, novament, van mostrar el gran seguiment del programa.van seguir la tercera cita de la segona temporada del concurs amb una quota de pantalla del. Amb les dues eliminacions d'aquest divendres, Eufòria queda amb deu concursants.

