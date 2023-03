Viure amb molt soroll de trànsit a la vora augmenta la tensió arterial

Un estudi publicat a la revista JACC Advances confirma queamb molt trànsit i unconstant de motors, clàxons i sirenes pot. Estudis anteriors ja havien demostrat l'existència d'una relació entre el soroll del trànsit i la hipertensió, però faltaven proves sòlides per corroborar-ho.La nova investigació demostra que és l'exposició al soroll del trànsit rodat la que pot elevar el risc d'hipertensió. Així, es desmenteix la teoria que pogués ser culpa únicament de lacausada per les emissions dels vehicles."Ens va sorprendre que lafos sòlida fins i tot després d'ajustar la contaminació atmosfèrica", afirma, professor adjunt del Departament de Ciències de la Salut Ocupacional i Mediambiental de la Facultat de Salut Pública de la Universitat de Pekín, també autor principal de l'estudi.Per dur a terme aquest nou estudi, els investigadors van realitzar una prospecció amb dades delque analitzava els resultats de salut al llarg del temps. Així, es van analitzar les dades de més de 240.000 persones entre 40 i 69 anys que van començar sense hipertensió. Es va calcular el soroll del trànsit rodat basant-se en la direcció residencial i el, una eina europea de modelització.Amb aquestes dades de seguiment durant aproximadament vuit anys es va poder observar quantes persones van desenvolupar hipertensió. No només es va descobrir que les persones que viuen prop del soroll del trànsit tenien més probabilitats de desenvolupar-ne, sinó que elde soroll a què s'exposaven.Aquestes associacions es van mantenir fins i tot també quan els investigadors van ajustar l'exposició a les partícules fines i el diòxid de nitrogen. Això no obstant, les persones molt exposades al soroll del trànsit i a la contaminació presentaven el risc més alt, fet que demostra queen la patologia.

