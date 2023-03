Mor un motorista en un accident amb un bus nocturn a Barcelona

Accident de trànsit mortal a. Un motorista ha perdut la vida aquest dijous a la nit en un sinistre en el qual també hi ha estat implicat unnocturn de l'empresa badalonina de transport públic, conegut també amb el nom deEls fets, avançats per Betevé, van succeir prop de les 23.40 hores d'aquest dijous a, al barri de, just a l'alçada número 21 del carrer de les Agudes. Fins al lloc dels fets es van traslladar unitats del(SEM), que no van poder salvar la vida de la víctima. Laha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.Amb aquest, són tres els motoristes que han perdut la vida aquest 2023 a Barcelona en accidents de trànsit. Al febrer, un conductor va morir després de patir un xoc amb un cotxe de paisà de la Guàrdia Urbana de la capital catalana. Un més després, un altre motorista va perdre la vida en un accident a la ronda Litoral , a l'altura de

