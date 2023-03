«En marxa»: el PSC activa la campanya per guanyar les municipals a Catalunya

Habitatge, seguretat, mobilitat...: les 20 taules del PSC

Dies de feina frenètica per als de Salvador Illa amb l'objectiu de preparar-se per guanyar les municipals. Aquest cap de setmana els socialistes de Barcelona es reuniran per preparar la seva convenció municipal, que s'allargarà durant dos dies amb l'objectiu abordar l'estratègia deper conquerir l'alcaldia de la ciutat. En l'àmbit de Catalunya, el PSC es programarà taules de debat durant tota la setmana vinent, entre el dilluns 27 de març i el diumenge 2 d'abril. En paral·lel a la presentació d'aquestes jornades, el PSC també ha presentat el lema de la seva precampanya: "".Els encarregats de presentar l'eslògan i també la setmana de treball han estat Collboni i també l'alcaldessa de Sant Boi,, que han remarcat que la convenció municipalista trenca amb la manera de ferdels partits en la qual es concentraven les jornades de debat en un únic cap de setmana. "Volem fer-la", ha remarcat Moret, que ha explicat que tot plegat clourà el diumenge 2 d'abril a la Farga de l'Hospitalet, en un acte on es presentaran lesrecollides en els espais de debat.Sobre el lema de precampanya, Collboni ha destacat que volen donar un "", subratllant també el compromís per "" tots els municipis del país. "El país ha estat bloquejat per un conflicte polític", ha criticat l'alcaldable de Barcelona, que ha assegurat que el PSC, a escala catalana, ha posat el país en marxa mitjançant l'aprovació dels. "Tenim la convicció que la ciutadania vol tornar a tenir alcaldes que governin per a tothom", ha afegit.Durant la presentació de les jornades, Collboni també ha aprofitat per remarcar que la seva candidatura contrastarà amb aquells que representen el "passat", i ha situat tant a l'alcaldessa, Ada Colau, com al candidat de Junts, Xavier Trias, com dues cares de la "mateixa moneda". Malgrat haver estat gairebé quatre anys -i també part del mandat anterior- portant la ciutat de manera conjunta amb la líder dels comuns, l'alcaldable del PSC l'ha acusat de governar la ciutat amb "" i "".El dilluns les jornades començaran amb la inauguració d'Illa. La primera de les taules, serà sobre habitatge i continuarà amb salut i educació. El dimarts s'abordarà la igualtat i les polítiques de gènere, els petits municipis, cultura, i esports. Dimecres els socialistes debatran sobre la reindustrialització, el turisme, polítiques de benestar i ocupació.Innovació, ciutats verdes, espai públic i mobilitat seran l'ordre del dia del dijous, mentre que divendres s'abordaran qüestions relacionades amb finançament, bon govern, seguretat i civisme, i cohesió territorial. L'última de les taules serà el dissabte per abordar Europa i els municipis, i la jornada acabarà amb el lliurament del. A partir d'aquest moment, el PSC treballarà les conclusions de les taules per compartir-les amb els candidats i les bases el diumenge.

Programació de la Convenció Municipal 2023 del PSC by naciodigital on Scribd

