El Deutsche Bank es desploma un 13% i tornen a sonar les sirenes de crisi financera

aquest divendres, cosa que suggereix que les recents intervencions per part de les autoritats financeres no han calmat els, després que els grans bancs centrals hagin continuat pujant els tipus d'interès malgrat les turbulències deslligades per la fallida de bancs als Estats Units i el rescat deCredit Suisse.D'aquesta manera, l'índex Euro Stoxx 600 per al sector bancari registra una caiguda superior al 3% abans d'aconseguir la mitja sessió, amb, amb una baixada superior al 13%. El banc més gran d'Alemanya ha registrat un fort increment en el cost de les assegurances de garantia enfront d'impagament (), i ha anunciat aquest divendres la seva intenció d'amortitzar anticipadament 1.500 milions de dòlars (1.379 milions d'euros) en deute subordinat de nivell 2 de taxa fixa, amb venciment el 2028, el 24 de maig de 2023 al 100% de la seva suma principal, juntament amb els interessos reportats fins a (però excloent) la data de rescat.Per la seva banda, l'escandinau Nordea baixa més d'un 7% i el suís, mentre que els títols de l'alemany Commerzbank i del francès Société Générale perden gairebé un 5%, respectivament, i els de l'italià UniCredit i el gal BNP Paribas baixen cadascun més del 3%. Així mateix, les accions d'altres grans entitats bancàries europees com ING, Intesa Sanpaolo o ABN Amro registren caigudes superiors al 2%.En el cas de l'Estat,a les 11:00 del matí amb un descens del 6,85%, seguit d'Unicaja Banc (-5,62%), BBVA (-5,35%), Banc Santander (-4,97%), CaixaBank (-4,81%) i Bankinter (-4,71%).

