Polèmica per la catalanofòbia d'una alcaldessa valenciana del PP en ser preguntada per una periodista

L'alcaldessa de Sogorb demana les preguntes en castellà perquè "no entén el valencià". 🤔 @apuntnoticies pic.twitter.com/L7I1tTqTp6 — Apala 9 (@apala9tv) March 23, 2023

El País Valencià viu una jornada molt tensa per les flames que cremen a Vilanova de Viver, entre el territori valencià i l'Aragó i que afecta també la província de Terol,i ha obligat a desallotjar una residència de gent gran i de persones amb mobilitat reduïda i fins a vuit poblacions:. Municipis com Sogorb han ofert les seves instal·lacions per ser un campament improvisat per a la Creu Roja i així acollir molts dels desallotjats de la zona.Una polèmica va colpejar aquest municipi de la comarca deLa televisió valenciana À Punt es trobava en directe al poliesportiu de Sogorb per parlar amb la seva alcadessa,perquè fes una valoració sobre la situació, l'estat de les persones allotjades i quina era la previsió pels pròxims dies. En el moment que la reportera comença a parlar amb ella, en català, Climent (del Partit Popular) afirma que no l'enten."T'agrairia que em parlessis en castellà,, deixa caure amb un somriure. En aquell moment, la reportera decideix canviar la llengua i es posa a fer la mateixa pregunta en castellà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor