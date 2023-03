Els cinc compromisos que uneixen tretze ciutats europees i Barcelona en clau «superilla»

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Les Jornades Internacionals Superilla Barcelona -que han servit alhora d' aplec d'experiències urbanístiques arreu d'Europa i de vitrina de medalles de l'obra de govern liderada pels comuns- han deixat també un pacte a catorze bandes pel futur urbà. L'entesa es basa, sobretot, en plantejarque esmorteeixi la contaminació que generen els grans epicentres de població, es restin metres quadrats dedicats al cotxe i se n'augmentin per a usos veïnals. A més de la capital catalana , s'hi han compromèsEl document signat per representants de totes aquestes ciutats fixa: que les persones en siguin les protagonistes i tinguin un lloc central en el disseny urbà; que es desplegui una mobilitat que prioritzi el transport públic o la bicicleta perquè el vehicle privat passi a ser "un convidat"; que s'incrementin les superfícies per a la vida veïnal i s'eviti la privatització de l'espai; que la vegetació s'estengui i jugui un paper clau en l'adaptació climàtica; i que la canalla se senti segura per gaudir al carrer i, especialment, als entorns escolars.Aquestes cinc potes de l'estratègia de transformació urbana ha de venir a apuntalar l'extensió d'durant les jornades celebrades a la capital catalana, entre les ciutats convidades. En aquest sentit, el consistori apunta en un comunicat que les experiències que ja hi ha en marxa a Europa tenen "noms diferents" però que es tracta del "mateix model". Així, s'equipara la Superilla Barcelona amb la "15-minute City" de París, els "Low traffic Neighborhoods" de Londres, la "Strade Apperte" de Milà, o la "Car Low City" d’Amsterdam.En aquesta línia, per revertir l'increment de les temperatures, fer front a les sequeres i preparar-se per la torrencialitat de les precipitacions, les ciutats signants també es comprometen a compartir coneixement i "compartir victòries, però també derrotes".

