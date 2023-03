Erupció al Teide? Detecten un «cor calent» a poca profunditat

Possible avís d'erupció al. Així ho ha revelat un estudi científic , que ha detectat un "" dea només 10 quilòmetres de profunditat de la muntanya de, considerada la més alta de l'. Això podria ser un senyal precursor d'un procés eruptiu, segons la investigació a tres bandes entre un institut geològic de, la Universitat dei l'Institut Vulcanològic deLarealitzada evidencia que, a l'escorça per sota de la caldera deés possible la presència de petitsa profunditats inferiors als cinc quilòmetres. Aquests reservoris permeten al magma refredar-se, canviant la seva composició química cap a la, un tipus de magma potencialment, i poden ser una font de grans erupcions.Aquesta activitat podria estar relacionada amb el lent ascens d'un, és a dir, unade magma, a profunditats superiors a deu quilòmetres per sota del Teide. Aquests nous coneixements seran de gran utilització per a una millor interpretació dels senyals avisadors d'un possible procés eruptiu a Tenerife.Aquestes dades, conjuntament amb les registrades prèviament per l'de l'Estat, han permès utilitzar la tomografia sísmica per investigar l'interior de l'illa fins a una profunditat de 20 quilòmetres i, encara més important, determinar la velocitat de les, que són les més sensibles a la presència de fluids hidrotermals i magma.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor