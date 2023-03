L'augment de casos de trastorns alimentaris obliga Salut a contractar més professionals

Les adolescents, el col·lectiu més afectat

desenvolupa un pla per fer front a l'increment de persones amb trastorns de la conducta alimentària () amb una inversió de. Els diners es destinaran a assegurar un professional referent per a TCA a tots els centres de salut mental de Catalunya (126) i, a més, s'hi incorporaran 104 professionals durant el període 2023-25.Les mesures que es preveuen reforçaran la sanitat pública en aquest àmbit. D'aquesta manera, les 30 places actuals als hospitals de dia passaran a ser 115 i, a més, s'assegurarà que ahi hagi mínim(UTCA). Actualment, n'hi ha 8 a tot el territori, repartides per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Tarragona i Girona. Ara bé, es pretén crear-ne tres més per a Lleida, la Catalunya Central i l'Alt Pirineu-Aran, per tenir una xarxa d'UTCA estesa per tot Catalunya i així, cap regió quedi exclosa.El conselleradverteix de la gravetat de l'assumpte i assenyala lescom a causa principal de l'increment d'afectats de TCA des de la pandèmia de la Covid-19. A més, Balcells ha reconegut que si ara els pacients han de recórrer a recursos privats és un "cert fracàs" del sistema.El model esglaonat proposat per Salut comença a l'atenció primària fins a l'hospitalària d'alta complexitat. La directora de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB),, ha fet saber la preocupació dels casos més lleus. Per aquest motiu, un dels objectius del pla de xoc és millorar l'accés als CAP i els centres de salut mental (CSM) de les persones que comencin a desenvolupar un trastorn per atendre'ls millor, evitar que s'agreugi i garantir la continuïtat assistencial.Una altra mostra preventiva del pla de xoc és la. Salut té la intenció d'abordar els TCA, perquè tots els membres de la xarxa de salut mental i atenció primària i comunitària tinguin coneixement suficient per incidir en el tractament d'aquests trastorns. El departament també vol reforçar les actuacions en especial als centres educatius i treballa amb elper establir una guia d'actuació davant la sospita d'un cas als centres educatius.Ara bé, encara queno ha posat el focus del pla en l'atenció hospitalària d'alta complexitat sinó al sector primari com una acció més preventiva, també ha volgut reforçar aquest sector. Es crearan dues unitats d', una per a infants i joves i una per a adults, que donaran cobertura a tot el territori. Cadascuna tindrà entre 15 i 20 places i oferiran una estada mitjana d'uns 90 dies. Els hospitals on s'ubicaran encara s'han de confirmar.

Arran de la pandèmia, el nombre de casos de TCA a Catalunya ha patit un augment considerable. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), en el 2021 es van atendre 4.461 casos, un increment del 61,1% respecte al 2018. Cal destacar que d'aquests afectats, el 92% corresponen a dones.





Un altre estudi publicat a l' International Journal of Eating Disorders , presenta que el nombre de casos per trastorns de conducta alimentàriadesprés del confinament per la covid a Catalunya. També, s'exposa que el col·lectiu que ha patit un increment en diagnòstics més elevat són les, amb independència del nivell socioeconòmic de la família. De fet, l'article argumenta que els efectes del confinament en aquestes encara perduren.

