Junts impulsa la reprovació de Campuzano per la polèmica de Santa Coloma

El conseller, que ha de comparèixer el 24 d'abril alper la polèmica generada arran de l'anunci electoral a Santa Coloma de Gramenet , afronta ara també una possible reprovació.l'ha registrat aquest dijous al Parlament, després que el conseller de Drets Socials anunciés amb Gabriel Rufián, candidat de Santa Coloma, un acord per a construir lade gent gran al municipi si els republicans són decisius al territori després de les eleccions municipals."Aquest ús partidista i electoralista que ERC fa del Govern és inadmissible, amb un nul respecte a les institucions i als votants", ha declarat la portaveu de Junts al Parlament,, després d'haver registrat la reprovació. Ha assegurat que algunes d'aquestes pràctiques dels d'Oriol Junqueras són pròpies d'un govern "", que prioritza el "partit" per sobre del "país". "La construcció de residències i la planificació de places no pot regir-se per criteris electorals, com ha demostrat el conseller Campuzano", ha afegit.La polèmica de Santa Coloma ja es va discutir dimecres durant la. El president del grup parlamentari de Junts,, va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que desautoritzés el conseller, però no ho va fer. "Amb aquesta posició, el president Aragonès avala l'acord de Campuzano i Rufián", ha lamentat Sales.Des de Junts també critiquen que Campuzano, malgrat que diverses formacions -PSC i comuns- també han demanat la seva compareixença, no donarà explicacions en seu parlamentària fins d'aquí a un mes. "No hi hade manera urgent al Parlament, no veiem voluntat de rectificar i, encara menys, de demanar disculpes", ha afegit Sales.L'oposició en bloc, quan es va conèixer l'anunci de Campuzano i Rufián, va criticar l'actitud i va demanar explicacions. Des del PSC de moment han demanat la compareixença, però els socialistes no descarten cap escenari, tampoc el de la reprovació o fins i tot el de reclamar la dimissió. D'aquesta manera, en paral·lel a la seva compareinça, el Parlament debatrà també la possible reprovació del conseller.

