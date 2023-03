AstraZeneca invertirà 800 milions d'euros i contractarà 1.000 persones en cinc anys per transformar el centre d'investigació contra les malalties rares que té a Barcelona en un hub d'innovació global a l'antic Pedralbes Centre. El president de la multinacional a Espanya, Rick R. Suárez, ha afirmat que el projecte serà una realitat "sempre que la situació al país continuï sent estable".



El hub tractarà les cinc àrees terapèutiques de la companyia: oncologia, malalties cardiovasculars, respiratòries i al desenvolupament de vacunes i immunoteràpies. En un acte institucional per presentar la inversió, que es va donar a conèixer aquest dimarts, a la Torre Glòries, el director del centre, Gonzalo de Miquel, ha assegurat que "ja és una realitat tangible", amb 90 investigadors contractats per la divisió de malalties rares, Alexion, que l'empresa va adquirir fa dos anys.

Segons han confirmat fonts d'AstraZeneca, les contractacions per a les altres divisions ja han començat, amb una cinquantena de nous treballadors incorporats a principis d'any. La intenció de l'empresa ésa l'edifici situat a l'avinguda Diagonal de la capital catalana.El centre, "permetrà no només, sinó fer-los eni més rellevants, cosa que permetrà que fem avançar la ciència i la medicina des d'aquí", ha afirmat de Miquel. El director de l'espai espera que es converteixi no només en el centre de referència per la investigació d'AstraZeneca sinó també a escala global. "", ha insistit.

