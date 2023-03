El Barça passa a l'atac i prepara una bateria de demandes pel cas Negreira

Elpassa a l'atac en el. Després que aquest dimarts es conegués que Hisenda no ha pogut acreditar que els pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres influïssin en resultats esportius , la junta deha decidit actuar contra qui considera que ha orquestrat una campanya per perjudicar la imatge del club.En aquest línia, i segons ha avançat el diari Sport, el club ha presentat aquest dimecres les cinc primeres demandes contra diferents. Però no seran les úniques. Elsde l'entitat tenen enllestides quatre demandes més per aquest mateix dijous i n'estan preparant cinc més. En total, 14 demandes que confirmen l'estratègia de contraatac del Barça.Al mateix temps, el Barça també té previst habilitar una adreça deperquè els socis puguin fer arribarpublicades als mitjans i que considerin que poden formar part de les demandes. Així, el club vol implicar als socis en allò que va demanar Laporta: " enfrontar-se als pocavergonyes que taquen l'escut ".Mentrestant, el cas avança als tribunals. Fa uns dies, el jutjat d'instrucció 1 de Barcelona va admetre a tràmit la denúncia de la Fiscalia contra l'exàrbitre, els expresidents del Barça, els exdirectius Albert Soler i Òscar Grau, i el mateix club per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental. La magistrada també va admetre la querella de Xavier Estrada, àrbitre de Primera Divisió i número 5 d'ERC a Lleida , pels mateixos fets.

