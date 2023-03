El TC avala la llei de l'eutanàsia

El Tribunal Constitucional (TC), després d'una deliberació que va arrencar dimarts, ha avalat la llei de l'eutanàsia i ha acceptat la ponència del magistrat progressista Ramón Sáez Valcárcel. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs de Vox per nou vots a favor. Els magistrats conservadors Concepción Espejel i Enrique Arnaldo han votat contra la llei, que va entrar en vigor l'any 2021, amb 202 vots a favor i 141 en contra, i 2 abstencions.



El ple ha considerat que la Constitució empara un dret d'autodeterminació que permet a la persona decidir de manera lliure, informada i conscient la manera i el moment de morir en situacions medicament contrastades de malalties terminals o greument incapacitants. Concretament, la llei de l'eutanàsia estableix que hi podran accedir aquelles persones que pateixin una "malaltia greu i incurable, o un patiment greu, crònic i impossibilitant".

Quan es va aprovar, Espanya es va convertir en elque regula el dret a morir lliurement, juntament amb Holanda, Bèlgica, Luxemburg i el Canadà. PP i Vox hi van votar en contra i van presentar recurs. Aquest dimecres, el TC ha resolt el de Vox, que impugnava pràcticament tota la llei, i quedarà per resoldre el del PP, més limitat.Vox va denunciar que la tramitació de la llei no s'havia fet correctament i que no es van demanar els informes del(CGPJ) i del. El TC recorda que aquests informes no són necessaris en el cas d'una llei d'origen parlamentari -qui la va impulsar va ser el PSOE- a diferència del que passa amb els projectes de llei que impulsa el govern.D'altra banda, Vox sosté quei que l'Estat l'ha de protegir fins i tot contra la voluntat del seu titular. El TC rebutja aquest argument perquè, diu, la llei reconeix el dret a l'eutanàsia sempre que es produeixi una petició expressa i reiterada del pacient, en un context determinat -malaltia greu i incurable, o patiment greu, crònic i impossibilitant-. La Constitució, diu l'alt tribunal, sí que reconeix aquest dret si s'interpreten elsl i alsEn aquest sentit, el TC retreu a Vox que vulgui interpretar el dret a la vida de manerai diu que els drets estan relacions i són interdependents. Per això, recorda que el dret a la integritat física i moral permet a una persona rebutjar un tractament mèdic que li ha de salvar la vida, cosa que, a la pràctica, no és diferent de l'eutanàsia. El TC sosté que una persona té dret a utilitzar l'assistència de tercers per dur a la pràctica la decisió de morir d'acord amb la seva dignitat i integritat personal, de manera segura i indolora, i en el context que estableix la llei.

