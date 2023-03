El Parlament convalida el decret de sequera del Govern sense el suport de PSC, Junts, CUP i comuns

Jordà demana "responsabilitat extrema" a la cimera de l'aigua

Elja ha centrat la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès , i les crítiques al Govern s'han estès en el debat que ha conduït a la convalidació de les mesures d'emergència plantejades per l'executiu. Finalment, elha convalidat el decret de sequera del Govern amb l'abstenció de, i amb els vots a favor d'ERC. Vox, Ciutadans i PP hi han votat en contra.La majoria de grups han retret al Govern que el decret arriba amb retard, l'han acusat dei han censurat que hagi actuat "". Tots els grups, menys ERC, han demanat tramitar el decret com a projecte de llei. La iniciativa de l'executiu permet a l'ACA suspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població quan aquest abastament perilli i recuperar pous en desús. També augmenta lesper danys al domini públic hidràulic quan es cometin en situacions d'alerta i emergència per sequera.El decret constata la "" i alerta que "les aportacions als rius que alimenten els embassaments s'han reduït a valors inferiors als mínims registrats el 1990". Davant el fet que "no és previsible que aquesta situació millori a curt termini", el Govern justifica el decret "per garantir uncom és l'abastament de poblacions".Elha lamentat que el Govern "no ha fet la feina quan tocava" i que el decret no aporta les solucions que cal a Catalunya per abordar els problemes "estructurals". La diputada socialistaha criticat la "" del Govern els darrers anys, així com la manca de diàleg amb els grups o entitats que fan gestió de l'aigua. També ha acusat l'executiu de "centrifugar responsabilitats" cap als municipis "com a culpables de la situació" quan, en canvi, la gestió de l'ACA és "deficient". Alhora, el grup de Salvador Illa ha demanat que s'apliqui un període de transitorietat abans d'aplicar el règim sancionador que preveu la llei.Des de Junts, el diputatha retret al Govern que ha gestionat malament la sequera "en el fons i la forma". El grup ha criticat que el decret "és molt de sancionar i de multar, però molt poc d'acompanyar". "S'espera més d'una administració competent, no només que sàpiga castigar", ha criticat Vergés, que creu que el decret "aconsegueix quatre miserables litres d'aigua i fa emprenyar tothom". Junts s'ha queixat que el consell executiu aprovi "" un decret i que confiï en l'aprovació per part dels grups parlamentaris. "Han de venir pactats de casa i no governar a cop de decret, no funciona així", ha reblat el diputat, que ha dit que no han tombat el text "per responsabilitat".El diputat de laha insistit que el decret no és suficient ni "contempla la nova realitat" de l'escenari hídric. El grup ha lamentat que el Govern exigeixi a la ciutadania "" i mentrestant posi sobre la taula un model de país que afavoreix la desaparició "de la poca aigua que ens queda", referint-se als. La CUP ha assegurat que participarà de la cimera sobre la sequera prevista per a divendres de la setmana que ve, però ha afirmat que "en unes hores no es resoldrà res". En la mateixa línia, el diputat ha demanat a l'executiu una taula de diàleg que "compti amb tots els sectors afectats".El diputat d'ha preguntat què s'ha fet en els últims deu anys quan, segons ha dit, ja se sabia que s'arribaria en la situació actual de sequera "més tard o més d'hora". El diputat ha afirmat que la situació "podria ser millor avui" pel que fa al cicle de l'aigua i ha demanat que hi hagi un Govern "". En aquest sentit, ha defensat que de la cimera de partits que ha convocat el president Aragonès se n'ha de sortir amb un "acord valent per als pròxims anys". Pel que fa al PSC, els ha demanat que truquin als ajuntaments que governen per demanar-los que presentin el pla de sequera ja que n'hi ha, segons ha dit, que no ho han fet.Després de la votació al Parlament, la consellera d'Acció Climàtica,, ha mostrat la seva "" perquè el decret del Govern sobre la sequera s'hagi convalidat, malgrat l'abstenció de PSC, Junts, CUP i comuns. Jordà ha insistit en la utilitat de les mesures i ha negat que no hi hagi hagut diàleg. Amb tot, ha volgut posar el focus en el següent pas: lade la setmana vinent. "", ha dit cridant així els partits a poder-hi participar amb esperit constructiu. A més a més, ha reiterat el seu "compromís d'obrir de nou el decret" aprofitant el tràmit com a projecte de llei "perquè tothom se senti còmode" amb el text.

