Els funcionaris de Brians 2 segueixen tancats al despatx de la direcció: què reclamen?

💥Les delegades i delegats d'UGTPRESONS i representants d'altres forces sindicals continuem tancats al despatx del director de la presó de Brians 2💥 @ugtcatalunya @UGT_SP_CAT

🔴PRESONS EN LLUITA🔴 pic.twitter.com/rtoH9D0esd — UGTPRESONS (@ugtpresons) March 22, 2023

Què reclamen els funcionaris de presons?

Elshan decidit mantenir la tancada al despatx de la direcció que va començar aquest dimarts al migdia com a reclam de les millores de seguretat que exigeix la plantilla.davant la negativa de l'executiu al fet que l'augment de plantilla es faci efectiu en tres anys. Des d'UGT presons consideren "trencades" les negociacions amb el Departament i han convocat una manifestació el dijous a les 12:00 davant tots els centres penitenciaris.Les protestes van començar dimarts al migdia amb 300 persones manifestant-se davant de Brians 2 després que en les darreres setmanes s'hagin produït. En una d’elles, dos treballadors van resultar ferits pels cops de puny donats per un reclús del DERT (Departament Especial de Règim Tancat). Un d’ells va ser suturat a l’hospital per una ferida al llavi.Els treballadors exigeixeni que la llei els reconegui com a agents de l’autoritat, una qüestió que està encallada al Congrés dels Diputats.–entre 600 i 650– per assegurar la seguretat dels funcionaris de presons.Segons la, a més de demanar mesures urgents per disminuir els incidents al centre penitenciari, el desacord amb elrau en els terminis per fer efectiva l'augment d'efectius. Lesdels funcionaris de presons exigeixen que les convocatòries de noves places, una condició que la UGT considera que l'administració de presons no ha volgut concretar.A banda dels terminis, els funcionaris consideren queha de ser paral·lel a la contractació de places per jubilació o baixes laborals. Una de les prioritats a reforçar és la presència de méstambé hi ha peticions per reclutar nous perfils enLes organitzacions sindicals admeten que el Departament de la conselleras'ha mostrat "obert" a implementar mesures urgents per pal·liar la situació d'inseguretat dels funcionaris de presons amb una regulació més flexible dels; la creació deper als presos més perillosos. Malgrat tot, està prevista unal a tots els centres penitenciaris catalansper la manca d'acord en els terminis d'ampliació de la plantilla, una "línia vermella", segons les organitzacions sindicals.

