El PP titlla la moció de Vox de «performance» i es presenta com l'«alternativa moderada»

Patxi López: Un "boomerang"

[mociosanchez20230321]La portaveu del PP al Congrés,, ha assegurat aquest dimecres que la moció de censura de Vox "donarà auna victòria parlamentària" quan ja està patint una "derrota social". Ho ha dit en la intervenció feta en el segon dia de debat de la moció presentada contra Pedro Sánchez pel partit Vox. La formació d'extrema dreta presenta l'economistacom a candidat a la presidència del govern. Gamarra ha assenyalat que la iniciativa de Vox permetrà al govern de coalició de "mostrar una cohesió que no té".Gamarra ha insistit en què la moció de censura ha estat un. Ha assegurat que la figura de Tamames "no mereix que uns l'hagin volgut utilitzar i els altres menyspreat i vilipendiat". "Produeix llàstima -ha dit- el lloc en el qual han deixat aquesta cambra. Aquí no es ve a fer una, mítings que avorririen a Fidel Castro o enviar missatges a Pablo Iglesias". Gamarra ha assegurat que aquesta moció és "l'epíleg" d'una etapa que ha de concloure i que Espanya necessita una política feta peri per a adults".Cuca Gamarra s'ha esforçat a defensar l'estratègia del PP desvinculant-se de la moció de censura, que ha qualificat d'a Pedro Sánchez. La secretària general del PP ha presentat la seva formació com "l'alternativa moderada" al govern de coalició. Dirigint-se a Ramón Tamames, ha dit que "representa una Espanya en la qual nosaltres també creiem", recordant l paper del PCE durant la Transició."Són lesles que diran no a Sánchez", ha proclamat Gamarra, qui ha tret rellevància en tot moment a la moció de censura. La portaveu conservadora ha afirmat que la pregunta no és quants diputats perdrà Sánchez, sinó "què quedarà del Partit Socialista després de Sánchez", enmig dels aplaudiments del grup popular."Espanya espera una alternativa, però no és vostè", ha etzibat a Tamames la portaveu del PP. Ha explicat que "no votarem a favor de la moció per respecte als espanyols i no ho farem en contra peral senyor Tamames". Ha considerat la moció irrellevant i contraproduent, ja que no té opcions de tirar endavant i, a més, ha mostrat les contradiccions entre el candidat i el partit que li dona suport.Gamarra ha fet una crítica dura a la gestió de Sánchez, des de la resposta a la crisi inflacionària a la política social, incidint en la llei del: "La humiliació a les víctimes maili ha importat", ha dit, assegurant que el seu govern ha estat l'únic a Europa que ha fet una legislació que ha acabat "beneficiant" els agressors. També ha aprofitat l'escàndol de Tito Berni per acusar de "corrupció" el PSOE.En la sessió de dimarts, el Partit Popular va restar pràcticament absent del debat. El líder del partit,, que no és diputat, ni tan sols va estar al Congrés, que va veure un duel entre Pedro Sánchez i Santiago Abascal mentre que el PP, que no havia d'intervenir fins avui, restava mut.Patxi López, portaveu del PSOE, ha intervingut després de Gamarra. López ha afirmat que el protagonisme de Tamames va acabar ahir a la tarda, quan "li van passar per damunt les intervencions de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz". Ha assegurat que la moció de censura ha permès visualitzar que, enfront "el no-res, ha mostrat el futur que té aquest govern". Ha agafat l'acusació de "corrupció" de Gamarra per recordar els nombrosos casos de corrupció que han esquitzat el PP, des dels afers de l'alcaldessa de Marbella a les. Ha donat les gràcies a Tamames per "aquesta oportunitat", que ha qualificat de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor