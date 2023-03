Hisenda no creu que els pagaments del Barça a Negreira servissin per influir en els resultats

no creu que elinfluís en els resultats dels partits de lliga amb el pagament de 7,5 milions d'euros a, l'exvicepresident del, entre el 2016 i el 2018. Així ho ha avançat EFE i ho han reproduït diversos mitjans, que expliquen que l'va advertir l'abril de 2022 a laque no havia pogut acreditar que les transaccions haguessin influït en la designació de col·legiats o determinat els resultats dels partits.L'informe d'Hisenda sosté que l'exdirigent arbitral va facturar al Barça per "una", però que "". Si bé, puntualitza que la manca d'acreditació i explicació podria ser "un" que les factures encobrissin serveis il·lícits, com el comerç amb informació reservada, o les ja mencionades.En plena ebullició del cas Negreira, amb l' admissió de la denúncia de la Fiscalia i les primeres declaracions de la FIFA , El País va fer pública fa uns dies la compareixença del principal protagonista davant Hisenda sobre la seva relació amb el Barça. "", va assegurar, alhora que va negar qualsevol pagament a un àrbitre. Si bé, va matisar que es tractava d'una "" i que ningú li ho havia dit directament.L'exvicepresident dels col·legiats sí que va admetre, però, que mantenia una relació-parla de- i ha descrit que la seva funció era "anar a veure els partits i informar sobre el motiu de les decisions que s'hi prenien".La investigació de la Fiscalia se centra, precisament, en una inspecció d'Hisenda per irregularitats en la tributació dels exercicis de 2016, 2017 i 2018. Negreira sosté en la seva versió que l'assessorament erai que per això no existeix cap documentació, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça. Si bé, darrerament s'han fet públics alguns informes escrits.

