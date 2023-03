Tamames enforteix la coalició de govern: cinc claus que deixa la moció de censura

1. Tamames no porta Vox més enllà

2. Sánchez, sense manies en campanya

3. Feijóo, desaparegut i sense combat

4. Díaz, la sòcia fiable (massa i tot)

5. ERC i Junts escombren cap a casa

ha tingut menys protagonisme del que ell mateix esperava i, en canvi, l'artefacte polític de laha servit per. Santiago Abascal i Pedro Sánchez, amb el resultat de la votació d'aquest dimecres ja cantat i la mirada posada al cicle electoral que s'obre al maig, han optat per encarar-se i treure suc del context . Tamames, al seu torn, no ha contradit a Vox i ha optat per un discurs on no hi han faltat cap de les fake news i les generalitzacions habituals de l'extrema dreta , posant així en qüestió el seu prestigi acadèmic. No ha tingut massa cura en contestar els portaveus.. Als altres, ja són figues d'un altre paner.Més enllà de—que Tamames ha lamentat amb ostensible cansament— com ara el del mateix Sánchez , aquestes són les cinc claus que ens deixa la primera sessió del debat de la moció de censura de Vox,aquesta legislatura i la segona que perden. Aquest dimecres es votarà i rebutjarà, després dels discursos del PP i el PSOE, que faran evident. Vegem-les.Ramón Tamames tenia l'ocasió de, de presentar-lo com una formació que pot anar més enllà de. Però ha optat per no desairar els seus promotors, i ha evitat el risc i la provocació intel·lectual. En el seu discurs ha tret a passejar tot, des del castellà perseguit fins a la reivindicació territorial de Gibraltar o la suposada sobrerepresentació dels partits sobiranistes. Poca economia (i amb alguna proposta sorprenent com ara arraconar les pimes), poca proposta, poca sensibilitat social i, això sí,. Per donar i per vendre, i amb el to que es pot sentir a qualsevol de les tertúlies de les emissores més dretanes. Estalviar-se les rèpliques, que la direcció de Vox temia, ha evitat sorpreses, peròen què està instal·lat. Una posició que no li impedeix fer-se seves la Transició, la Constitució i la monarquia. Unaque ajuda a entendre la creixent desafecció d'altres.Hi havia algun dubte sobre l'atenció que el president espanyol dispensaria a Tamames i a Vox. Però ha optat per. Amb el PP desaparegut iha confrontat amb els ultres sense manies i ha compartit el protagonisme matinal amb l'economista. Perquèi als seus socis, ha fet notar, són els ultres i el que ells representen al govern. No n'hi ha altra i, per això, els ha presentat de bracet. Tampoc ha tingut manies enamb Abascal quan aquest ha presentat la moció de censura promoguda pel seu partit ni en respondre de forma extensa a Tamames, tot i que no sobre el que ell volia, que era. Els arguments de Vox, sovint poc fonamentats i hiperbòlics, ajudaven Sánchez a oferir, a aparèixer com ai a defensar la gestió que ha fet del procés català o les de les polítiques feministes. Les enquestes no són molt favorables al govern del PSOE i Unides Podem, però el cap de l'executiuper capgirar la situació. Fa temps que el Congrés és. Aquest dimarts ha tornat a passar.El PP està, és clar. Quan Abascal va presentar-se com a candidat a la primera moció de censura, Pablo Casado va votar-hi en contra i va semblar que, per un moment, perfilava. Va acabar defenestrat i aquesta mateixa setmana admetia les seves afirmacions no contrastades sobre el català a les escoles no s'ha deixat veure pel Congrés aquest dimarts i el seu partit s'abstindrà. No ha estat capaç de combatre les posicions de Vox i ha vist com aquests s'erigien en oposició dretana i les esquerres burxaven en les seves contradiccions i possibles pactes futurs. Si el líder del PP vol ser president espanyol, li caldrani això explicarà els seus equilibris tot el que queda de 2023.I si la situació de Sánchez no és, demoscòpicament, la millor, encara és més adversa la de, que prova de reinventar-se entre les pugnes que, per les llistes, protagonitzen ja fa massa diesterritorials partidaris de la vicepresidenta.amb ella en el repartiment de papers en un moment crític i ha tingut una hora per replicar a Tamames i lluir-se. Ho ha fet amb economia, amb feminisme, parlant bé del govern de coalició i, mentre citava el poeta Cernuda, presentant pràcticament, com ara els ERTO que ha gestionat el seu ministeri.Ha esmentat i elogiat els companys de gabinet, també els del PSOE i també la discutida, i la seva feina, fins i tot als socis. El dubte, que planava avui i plana també sobre el seu projecte de Sumar, és si es presenta com, si costa massa distingir les seves idees i propostes de les dels socialistes.és alguna cosa més que difícil. Díaz ha estat, com també el penebista, dur en l'aspecte personal amb Tamames, que segons ella pretén ser "la mesura de totes les coses".I davant una moció de censura d'aquestes característiques,Doncs cadascú ha aplicat una recepta un pèl diferent per satisfer l'expectativa dels seus votants. El PDECat, amb un discurs intercanviable amb el del PNB, ha optat per denunciari la CUP ha equiparat Vox als colpistes del 23-F o als que van acabar amb la segona república. ERC i Junts han anat a la seva i, com és ja habitual a Madrid, no ha faltat Aquest cop no a càrrec de Gabriel Rufián , però. El republicà ha preferitd'ERC, un discurs que casa perfectament amb la seva campanya de les municipals i la d'Ernest Maragall, que necessiten. Repartint, Rufián és eficaç. Els problemes arriben quan s'ha d'entendre amb el govern espanyol i treure'n tangibles. La moció de censura no anava amb Míriam Nogueras , la portaveu de Junts. Ha preferit parlar de l'escàndol del cas Pegasus i retreure a Esquerra els acords amb Sánchez. Recuperant els—ara que ja es poden tornar a reivindicar des de totes les famílies de Junts—, ha fet notar quea Espanya tant hi fa. Potser no era el millor dia. A Tamames, en qualsevol cas, li entrava per una orella i li sortia per l'altra. Només esperava l'hora d'anar-se'n a casa.

