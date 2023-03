«El camí de l'Adnan», capítol IV: La Marató de Barcelona, el retorn a casa i la promesa de Romeva

La sensació de viure en una pel·lícula

La determinació

La promesa

El visat

L'1-O o com reviure el trauma de la guerra

El camp de refugiats d'Holanda

El primer cop que des de l'ONG Inara li van trucar per proposar-li d'anar a córrer la Marató de Barcelona va. Es pensava, ben bé, que li estaven prenent el pèl. "Adnan;. Si dius que sí, farem el que calgui per a aconseguir-ho", li va dir la mateixa noia a qui pocs minuts abans havia deixat amb la paraula a la boca a l'altra banda de l'auricular.No s'ho podia creure. Era possible, allò? A priori, no: ell era unque vivia al Líban i que no tenia ni. A més, li havien assegurat que el seu pare el podria. Com representava que? "Nosaltres ens encarreguem de tot, no pateixis". I dit i fet: al cap d'una setmana, l'Adnan i el Khaled tenien tots elsper anar cap a la capital catalana en el que seria elque el protagonista d'aquesta història agafaria.Dos dies abans de disputar la cursa van aterrar a Barcelona. La seva història s'havia fet tanque, només de posar un peu a terra, ja l'estaven portant en diverses cadenes deescrita per ser entrevistat. La sensació era ben bé com la de. Tot plegat estava sent tanque el seu cervell encara no havia tingut temps de fer-se càrrec de laque l'esperava. De fet -i així mateix ho va confessar en una de les entrevistes que li van fer- no tenia ni idea que una marató eren. Al Líban, quan la gent parlava de maratons, es referia a curses de 10 quilòmetres, 20 com a molt. Quaranta-dos; q-u-a-r-a-n-t-a-d-o-s!...Li van dir que si en algun moment veia que no podia més o que necessitava, que aixequés la. En cas que pogués anar fent sol, havia d'alçar l'esquerra. I aquesta darrera va ser la que va anar fent moure fins que va arribar al. Ja feia estona que l'espatlla li feia un mal terrible; havia intentat aguantar, però. De seguida, uns quants voluntaris de(una iniciativa que uneix esport, integració i solidaritat), van acompanyar-lo fins a un dels punts deque hi havia.Tot estava bé, però ell se sentia destrossat. No obstant això, abandonar no entrava, en cap cas, dintre dels seus plans. Des de Corre amb mi el vandurant 12 quilòmetres. Quan en faltaven només 5 per acabar, va demanar que deixessin d'ajudar-lo; que volia. Aquella determinació va convertir-lo en elmés aplaudit d'aquella edició de la cursa.Li va prometre el mateix conseller Romeva després que demanésa Catalunya: "Et dono la meva paraula que, però ara has de tornar al Líban". No va tenir més remei que. Però anaven passant els dies, les setmanes, els mesos... iRecorda que era el mes dequan va rebre la trucada que feia tant temps que esperava: "". L'acompanyava molta gent, i van passar-se hores parlant. Aquell home que un parell de mesos abans li havia dit que confiés en ell, havia complert la promesa. L'Adnan i el seu pare tindrien unper anar a qualsevol país d'. Un cop allà, haurien de demanar un asil que segur que els concedirien. No tenia cap dubte que on volia anar era a. "Espera't una mica a venir, doncs, perquè seran uns", va dir-li Romeva (faltava poc per l'). Ell, però, va fer cas omís a aquella advertència.Ja tenien els. Primer marxarien el Khaled i l'Adnan i un cop s'haguessinamb el país i trobathi anirien la mare i les germanes.Data d'arribada a Barcelona:. Sense tenir ni idea de l'idioma ni d'on se suposava que havien de demanar asil un cop a la capital catalana, van decidir anar-se'n fins al centre de la ciutat. Allà, l'Adnan va reviure elque l'havia deixat sense poder caminar: només recorda que, quan va ser al carrer, va començar a veureque els anaven al darrere. Va ser tanta l'que va sentir, que va suplicar-li al seu pare que marxessin, que anessin a; que ell, allà, no s'hi volia (ni podia) quedar ni un minut més.L'endemà mateix volaven cap ai només arribar, van demanar asil. Mentre esperaven que es resolgués la seva, els van dur al, al nord del país, on van passar. La resposta que des del govern dels Països Baixos se'ls va donar aquell dimecres d'abril, els va deixar descol·locats: "El visat que teniu us el va emetre eli, per tant, heu de demanar asil a". Tenienper aconseguir ser acceptats al Vell Continent. No els quedava altre remei que marxar a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor