Junts aprofita la moció de censura per carregar contra el PSOE i ERC

Més que contrai contraha optat per estructurar la intervenció en el debat de la moció de censura contra el PSOE i, en menor mesura, contra. Als primers, la portaveuels ha retret la "plantada" a la delegació europea que s'ha desplaçat a Madrid per esclarir l'espionatge contra dirigents independentistes. Als segons, la dirigent independentista els ha acusat de tenir una actitud "acomplexada" perquèa un govern que ha promogut l'espionatge a dirigents del procés. La pugna entre les dues forces preponderants de l'independentisme no s'atura ni tan sols quan l'extrema dreta busca el focus a Madrid."Mirin el respecte que li té a les institucionsque ara mateix no és aquí. I que aquest dimarts s'ha plantat la comissió d'investigació de Pegasus del Parlament Europeu. No s'ha tingut la decència d'atendre'ls una estona", ha apuntat Nogueras, que ha indicat que aquesta "plantada" ha estat un "escàndol" i ha aprofitat per indicar que els Estats Units han donat "credibilitat" al Catalangate . "S'ha regalat una setmana de focus mediàtic a la ultradreta. El circ d'avui l'ha patrocinat el PSOE. A vostès els tocava donar la cara davant les institucions europees, i no ho han fet", ha remarcat la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats., portaveu del, ha assenyalat que "prefereix" quedar-se amb el record de Tamames de fa unes dècades, i no el discurs que ha fet al Congrés. "Ningú necessita que em respongui", ha advertit Bel, en referència a la rèplica del candidat, que ha estat especialment breu a l'hora de rebatre els arguments de Sánchez ien el torn matinal. El portaveu del PDECat, en tot cas, ha volgut clarificar al final de la intervenció que el vot seria contrari al candidat alternatiu. El perfil més baix possible per no donar volada a la moció.

