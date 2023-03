L'Eurocambra urgeix l'Estat a col·laborar amb la justícia per esclarir l'espionatge a l'independentisme

Laper investigar l'ús dea Espanya ha anat topant amb un impediment rere l'altre des del dia que es va posar en marxa, ben igual com ha passat amb les investigacions de l'independentisme al Parlament català, que han col·lisionat amb la negativa del govern espanyol per assistir a les sessions de la comissió del Catalangate . Els eurodiputats traslladats a Madrid durant aquest dilluns i dimarts només s'han pogut reunir amb un secretari d'estat, amb víctimes i societat civi l. La falta d'informació que han pogut recollir per part de representants del govern espanyol els fa concloure que les víctimes de l'espionatge han topat amb la indefensió, i per això urgeixen a les autoritats a"perquè hi hagi la màxima transparència i s'investiguin les denúncies".Així ho han resumit els dos màxims representants del comitè europeu que investiga l'espionatge: el president de la comissió, el populari la ponent, la liberal Sophia In't Veld. Al mateix temps, però, no han coincidit a l'hora de valorar la col·laboració d'Espanya durant la missió, que s'ha celebrat quan era festiu a Madrid i també coincidint amb lade Vox contra Pedro Sánchez. Per Lenaers, ha estat satisfactòria, mentre que per la dirigent holandesa liberal, ha existit una falta de col·laboració per part de tots els estats als quals han visitat els eurodiputats."La missió ens ha ajudat a entendre millor els casos d'espionatge", ha destacat Lenaers, si bé ha assenyalat que quedenoberts. Un d'ells, saber per què després de l'escàndol s'han impulsat canvis en la legislació espanyola i al capdavant de la direcció del CNI, si les actuacions de les forces de la seguretat eren "legítimes", a parer del govern espanyol. "Són preguntes que s'haurien entès millor si haguéssim parlat amb [Félix]", ha dit el president de la comissió en referència al ministre de la Presidència.Per part del govern espanyol, només ha atès els eurodiputats el secretari general d'Afers Europeus, Pascual Navarro, que els ha fet saber les iniciatives que té previstes el govern espanyol peri alinear la normativa espanyola a l'europea. "Les reformes van en bon camí", ha assenyalat Lenaers, que també ha volgut dir ben clar, malgrat que ningú li hagi preguntat, que no han vingut a Espanya per parlar de res relacionat amb l', sinó per parlar directament amb "persones objecte de l'espionatge".Sigui com sigui, els eurodiputats de la missió consideren que les víctimes de l'espionatge, tant del govern espanyol com del Catalangate, necessiten més informació i transparència. "Hi ha casos als tribunalsde fa molt de temps", ha apuntat Lenaers, que també ha explicat que no està "clar" l'origen de segons quin espionatge: "S'apunta a tercers països, entre els quals el Marroc", ha dit l'eurodiputat sense ampliar la informació.La interpretació de l'eurodiputada liberal i del popular són diferents sobre la col·laboració d'Espanya. Per In't Veld, cap dels governs als quals s'ha visitat des d'aquesta investigació europea han volgut col·laborar proactivament amb els eurodiputats, ni tampoc dur a terme investigacions. També ha lamentat la falta d'informació "oficial" en el cas d'Espanya, quan fa més d'un any que la comissió ha registrat preguntes per investigar, i ha apuntat que les víctimes es troben en un "" perquè la justícia els demana proves de l'espionatge per continuar els processos i aquestes només les tenen els estats, que no volen donar-les.En canvi, Lenaers haen tot moment que el govern espanyol no hagi tingut més predisposició per reunir-se amb ells: "No hem vist cap desig dela missió. No ha sigut el president del govern espanyol qui ha presentat una moció de censura contra el seu propi govern", ha valorat.Més enllà de la falta d'assistència de representants del govern espanyol a les reunions amb els eurodiputats, tampoc las'ha trobat amb la missió. Hi havia una trobada prevista a les 13:00 hores d'aquest dimarts. Els eurodiputats han esperat durant dues hores, però no s'ha presentat ningú més que ERC, Junts, CUP, comuns i PNB. "Ens han donat pernil", ha dit Lenaers quan ha estat preguntat per aquesta qüestió. Fins i tot, ha mostrat sorpresa davant la insistència dels periodistes que qüestionaven l'anomalia que suposa la manca de disponibilitat del govern espanyol i dels partits del Congrés per reunir-se amb la delegació europea.

