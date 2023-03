L'informe de l'ONU sobre canvi climàtic, un ultimàtum a l'esperança

No podrem evitar alguns canvis iniciats que ja són irreversibles, però estarien més limitats.

Tenim una finestra oberta que ofereix probabilitats d'assegurar un futur viable i sostenible per a tothom, però es pot tancar de cop.

(IPCC) va aprovar l’ Informe de Síntesi del 6è Informe d'Avaluació . Integra iper proveir els polítics d’un document fonamental per definir les accions climàtiques en el que resta d'aquesta dècada.de gasos d'efecte hivernacle han provocat l'escalfament global de la temperatura superficial que, entre 2011-2020, ha estat d’un. Les emissions provenen de l'ús insostenible de l'energia, dels canvis en l'ús del sòl, dels estils de vida i dels patrons de consum i producció en regions, entre països i dins d'ells, i entre individus., l'oceà, la criosfera i la biosfera, que han generat fenòmens meteorològics i climàtics extrems en diferents regions del món. El resultat han estat impactes adversos amb danys a les persones i a la natura, i pèrdues milionàries . Paradoxalment, les comunitats vulnerables que menys han contribuït al canvi climàtic estan afectades de manera desproporcionada.i s’han pres mesures d'adaptació que han dut millores d’efectivitat variable; però, a més de ser insuficients, no tenen en compte que el efectes seguiran augmentant. Tot i l’ampliació constant de polítiques i lleis per la mitigació, si mantenim el ritme actual d’emissions globals de gasos d'efecte hivernacle, en aquest seglei la durada del sobreescalfament, quanta més escalfor, més probabilitat que s’intensifiquin els riscos climàtics simultanis. A llarg termini, es multiplicaran els impactes i les pèrdues hagudes fins ara; i els riscos compostos i en cascada que seran més complexos i difícils de gestionar.l’emissió de gasos d'efecte hivernacle, per a desaccelerar de manera perceptible l'escalfament en uns vint anys. Per això cal arribar, en la dècada de 2050 i a nivell mundial,–tinguem en compte que en tenim d’acumulades-. Si seguim amb la infraestructura actual de combustibles fòssils, sobrepassarem el marge tèrmic recomanat.i proporcionaria molts beneficis tant per als humans com per als ecosistemes. En pocs anys hi hauria canvis perceptibles en la composició atmosfèrica, que repercutirien en la qualitat de l'aire i la salut., però estarien més limitats. Ara bé, per a les accions a curt termini calen grans inversions i canvis socials i econòmics –que poden ser alleugerits amb polítiques que facilitin la transició en tots els sectors per aconseguir un futur habitable i sostenible per a tothom-., es veuran limitades les opcions d'adaptació i seran menys efectives: es fixaria la infraestructura d'altes emissions, augmentarien pèrdues i danys; els sistemes humans i naturals arribaran als límits d'adaptació els riscos i els costos de reparació s'escalarien.a les regions i persones amb més vulnerabilitat front les amenaces climàtiques. Fins ara, els fluxos financers per a la seva adaptació han estat insuficients, amb la qual cosa limiten la implementació d'opcions d'adaptació, especialment en països en desenvolupament. La cooperació internacional hauria de facilitar els recursos adequats a regions, sectors i grups vulnerables, com també una governança inclusiva i polítiques coordinades.i la salut del planeta. Tenim una finestra oberta que ofereix probabilitats d’assegurar un futur viable i sostenible per a tothom, però es pot tancar de cop. Prioritzar la justícia climàtica, la justícia social, la inclusió i els processos de transició justa pot permetre accions ambicioses d'adaptació i mitigació i un desenvolupament resilient al clima. L'acció climàtica efectiva es fa possible amb compromís polític, governança multinivell, marcs institucionals, lleis, polítiques i estratègies i accés millorat a finançament i tecnologia.explica què significa això: el final de la cerca de noves explotacions de combustibles fòssils i l’. N’hem de prendre nota tots. Fins ara sembla que governs, comunitats i individus pensem que el canvi climàtic és el problema d’algú altre. Els efectes nocius afecten tothom. Si s’inverteix suficient per a que la seva mitigació sigui realitat i es posen en marxa les polítiques adequades, podem tenir un futur sostenible i habitable per a tots. Les decisions i accions que s'implementin aquesta dècada tindran impactes ara i durant milers d'anys.

