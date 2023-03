Què està passant amb els gossos viverrins i l'origen de la Covid-19? Una nova teoria fa trontollar-ho tot

i la posterior pandèmia de coronavirus torna a fer trontollar les investigacions al voltant de la Xina, del mercat de Huanan i de la ciutat de Wuhan. Ha quedat palès que totes les investigacions principals parteixen de la base que el virus sorgeix d'aquesta localització, amb l'afegit que hauria esclatat tot plegat des d'un laboratori xinès.són els principals abanderats d'aquesta teoria i molt crítics amb el govern de la Xina, que asseguren els ha impedit accedir a totes les dades. Ara, després que elsfossin assenyalats com els principals responsables del salt del virus dels animals als humans,Un equip internacional d'investigadors ha confeccionat un estudi exhaustiu sobre l'origen de la Covid-19 que ha determinat que(coneguts com aen anglès)el gener de 2020. A on? Doncs al mercat de Wuhan, on es venien aquests animals de manera il·legal. Concretament, aquesta troballa no demostra ni descarta res, però sí que afegeix dos elements: el primer, el salt del virus dels animals als humans. I segon, obre el ventall d'animals que podrien haver estat els responsables directes del contagi., i de manera il·legal.L'estudi, que va ser divulgat per primera vegada a la revista, no ha estat publicat de manera íntegra encara. Els científics encarregats de la investigació van poder prendre mostres de les parets, els sostres i diverses zones més del mercat, poc després que el govern de la Xina clausurés de manera fulminant tota la instal·lació pel brot que estava provocant estralls en aquella zona. Insisteixen, però, que això no significa que ells fossin l'origen. Tampoc ho descarta. Existeix la possibilitat que es contagiessin d'un altre animal o que ells fossin contagiadors. O només un hoste intermedi.Els gossos viverrins són un dels animals nadius de la zona asiàtica de la. La seva criança està destinada especialment per a la producció de pells, una indústria en la qual la Xina domina amb contundència.on la seva venda és il·legal segons la llei xinesa, però el seu consum està molt estès entre la població de diverses regions.

