La Fiscalia demana repetir amb un nou tribunal el judici que va absoldre la mesa de Torrent

Laha demanat alque anul·li el judici contra part de lade Roger Torrent, que va quedar absolta pel(TSJC) del delicte de, i es torni a repetir amb uns altres magistrats. El Suprem ja va prendre una decisió així en el cas de Carme Forcadell, però aleshores va ser a petició de les defenses i per manca d'imparcialitat del tribunal.El TSJC va absoldre Torrent,en considerar que no van tenir la intenció de desobeir els requeriments del(TC) quan van admetre a tràmit dues resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia espanyola. En canvi, el fiscal diu que la sentència no estava prou fonamentada i la veu "arbitrària" i "allunyada de la realitat", segons el recurs al qual ha tingut accés l'ACN.En el seu escrit, el ministeri públic al·lega que l'absolució per part del tribunal va ser "absolutament arbitrària" i sota". Afegeix que la sentència va ser "aliena a les màximes d'experiència i apartades del cànon constitucional de valoració racional de la prova". En un escrit molt dur, el fiscaldona la raó al vot particular de la sentència del TSJC i diu que els altres dos magistrats van prendre una decisió "absolutament faltada de fonament i allunyada de la realitat".Per fonamentar el seu recurs, el fiscal fa servir els arguments que el mateix TC va esgrimir el gener del 2020 al·legant que el Parlament havia "tornat a vulnerari estatutari" en admetre a tràmit propostes de resolució el contingut de les quals era "objectivament contrari a la Constitució i no era difícil de constatar", tenint en compte sentències prèvies del TC i els requeriments enviats a la mesa.Per tot això, la Fiscalia no només demana la nul·litat de la sentència i que el tribunal la torni a dictar per argumentar-la millor, sinó que demana repetir el judici amb uns altres magistrats. Per la seva banda, tot i que l'acusació popular deva anunciar que presentaria recurs, finalment no l'ha formalitzat.

