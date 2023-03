Sánchez es val de la moció de censura per presentar Vox i el PP com «dues gotes d'aigua»

traurà tot el suc que pugui a la moció de censura que, amb Ramón Tamames de candidat , ha presentat Vox. Amb, el cap de l'executiu ha fet ús de la seva prerrogativa d'intervenir en qualsevol moment i ha pres la paraula abans de Tamames i just després que Santiago Abascal presentés la moció de censura. I ho ha fet per afirmar que el PP i Vox s'assemblen comi reivindicar la seva obra de govern.Sánchez ha recordat que la moció no té a veure("amb la que vostè, senyor Abascal, va viure impassiblement"), i, "on baixa el suport a l'independentisme". La moció de Vox respon, segons el líder del PSOE, a intentar frenarSánchez ha afirmat que el llegat de Vox és "breu però intens" i que no ofereix "cap cosa substantiva" més enllà de "". No ha posat el PP en aquest sac, però sí que ha indicat que hi ha coincidència clara en l'objectiu de frenar les polítiques de progrés en assumptes com "el feminisme, que no pas la ideologia de gènere". "Per més que mirin de separar-se, el PP i Vox s'assemblen com dues gotes d'aigua perquèi han dit que no a polítiques progressistes i amb el PP han fet costat a les regressives", ha etzibat Sánchez a les dretes.Segons el president espanyol l'única diferència entre el PP i Vox és que els últims opten "peramb qui no es pot defensar" i ha equiparat els neofeixistes amb el glutamat: "Són", ha dit.Sánchez ha recordat que el PP va votar en contra a la moció de censura que va presentar Abascal i que aquest cop s'abstindrà. "Ja els té a un pas del sí", ha ironitzat referint-se a Abascal, que ha fet un. El socialista ha recordat que el PP viu amb la por de ser "".Sánchez ha indicat que no es tracta de complir la Constitució ("només la incompleix el PP negant-se a renovar el Poder Judicial") sinó decontra les dones, els homosexuals, els estrangers o dels que parlen llengües diferents del castellà.

