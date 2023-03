Trias convida Borràs a «reflexionar» sobre si perjudica Junts en cas de ser condemnada

Partidari del diàleg

La campanya deper a conquerir Barcelona no porta el logo de Junts, i tampoc compta amb la presència de la presidenta del partit,, a qui l'alcaldable evita donar protagonisme en la cursa electoral. La presidenta dels juntaires, que està a l'espera de rebre la sentència després del seu judici pel cas de la no va rebre l'escalf de Trias quan va començar la seva compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i ara ha rebut un nou avís per part de l'exalcalde: fer una "".Així ho ha considerat Trias aquest dilluns en una conferència al Círculo Ecuestre. L'alcaldable considera que Borràs hauria de pensar sobre sia la formació en el cas que la Justícia la condemni per corrupció per la seva gestió al capdavant de les Lletres Catalanes. Més enllà de la reflexió, Trias també ha defensat que aquesta és una decisió que haurà de, i ha demanat que davant d'aquestes situacions, "tot el món sigui molt generós".L'alcaldable de Junts ha constatat que el plantegen com una contraposició de Borràs, però ha defensat que no es tracta d'anar els "uns contra els altres". Fins i tot, ha portat el discurs al terreny personal, i ha explicat que va ser amic del pare de Borràs. D'ell, ha destacat que tenia el mateix "" que la seva filla.Sobre el fet de no portar les sigles de Junts i l'allunyament amb el corrent intern que representa Borràs dins el partit -vinculada amb l'expresident Carles Puigdemont- Trias ha recalcat que optar per la seva papereta en les eleccions municipals equival a "votar per Trias". Segons l'alcaldable,per actuar.Després d'assegurar que votaria independència si pogués, ha explicat que si és alcalde treballarà perquè la ciutat no depèn de ningú, ni del govern espanyol ni de la Generalitat, i que això ho aconseguirà si no tenen dèficit. "El problema no és la independència, el problema és elque tenim i com arreglem això", ha argumentat Trias, que s'ha mostrat partidari delsempre que arribi a algun lloc, ha puntualitzat.Sobre les negociacions amb el PDECat perquè s'integrin en la seva candidatura , ha assegurat que van bé i que totes dues parts tenen. "Ens entendrem. Està madur", ha assegurat l'alcaldable, que ha reiterat que es presentarà sota la marca Trias i no amb la de Junts.

