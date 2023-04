Tot el que volies saber d'Ernest Maragall i ningú t'havia explicat

1. Una escola d'influents

2. Tota una vida junts

3. Tres partits

4. Truita de patates: amb ceba o sense?

5. Una habilitat desconeguda

6. El mite de l'Empordà

7. Música clàssica

8. Dels grisos a Pegasus

9. Un iPad que treu fum

10. Triple E

Entrava per primera vegada a l'Ajuntament fa 53 anys, però no amb un càrrec polític.(Barcelona, 1943) és llicenciat en Ciències Econòmiques, i entre 1958 i 1970 va treballar en l'àmbit de la publicitat. Va ser el 1970 quan va comvertir-se en informàtic de l'administració barcelonina, i cinc dècades després es presenta per segon cop com a cap de llista per ERC. La seva trajectòria política és llarga, i ha transitat per tres partits: PSC, Nova Esquerra Catalana i ara les sigles republicanes. Els càrrecs també han estat diversos. Com a dirigent socialista va ser regidor, conseller d'Educació i diputat al Parlament. Per ERC ha estat eurodiputat, diputat, conseller d'Exteriors, i president del grup municipal republicà al consistori.Aquestes sónque no t'havien explicat sobre el candidat d'ERC a Barcelona.Ernest Maragall no dubta quan parla d'un referent. És el seu germà, amb qui sempre ha mantingut un lligam molt estret. D'infantesa, recorda les converses que tenien plegats quan anaven i tornaven de casa a l', on tots dos van estudiar. El centre va ser creat l'any 1939 a Sant Gervasi, i era un centre d'orientació cristiana i catalanista situat entre la Via Augusta i el carrer Calvet, per on van transitar persones amb influència com Miquel Roca, Fèlix Millet o Federico Mayor Zaragoza, entre tants d'altres.Les eleccions municipals del 2019 erigien Maragall com el guanyador, tot i que no va arribar a l'alcaldia pels pactes posteriors. Celebrava els resultats des de l'Estació del Nord, on ERC va seguir la nit electoral. En tot moment va estar acompanyat de la seva dona,, amb qui viuen en un pis de Sant Gervasi. Es van conèixer quan tenien 17 anys en un espai de lleure i esport de la ciutat, i tenen dues filles.Maragall va decidir entrar a les files dels republicans l'any 2018 arran de la detenció i exili forçat dels dirigents de l'1-O. Ho va anunciar l'1 de maig d'aquell any. Abans, el 2012, havia fundat Nova Esquerra Catalana, una escissió del PSC que defensava el dret a decidir. Abandonava així els socialistes, on havia militat des de l'any. El que més lamenta del PSC actual és la inhibició "corresponsable" en la repressió de drets i llibertats del país.Maragall és un home de truites. Un bon sopar, segons el seu criteri, és pa amb tomàquet i truita francesa. També assegura, però, que fa una truita de patata boníssima. Amb ceba, sempre. Si ha d'escollir una beguda preferida, és elTothom pot moure les orelles, però molt poca gent en sap. Fins i tot, hi ha entrenaments específics o aparells per estimular la seva mobilitat. Maragall no ha fet cap d'aquestes coses, però és una de les poques persones amb laEl lloc d'estiueig preferit el candidat és Empúries, a l'Alt Empordà. Precisament en aquest municipi s'hi troba un monument de Josep Tapiola dedicat al poeta, avi de l'alcaldable d'ERC. Sobre un plafó blanc i amb acer pintat de diversos colors, es troben estilitzats un pastor oferint un ram de flors a una sirena, damunt les ones del mar. Representa la darrera estrofa del poema El mite de l'Empordà.L'última pel·lícula que ha vist Maragall és El Padrino III i l'últim concert al qual ha assistit, 'Escoltem! Parlen les dones. El cor canta' el passat 5 de març a l'Auditori. Maragall no sap tocar cap instrument, però li agrada molt la música, i especialment la clàssica l'ajuda a relaxar-se. La seva cançó preferida és la Chanson pour l'auvergnat deMaragall mai ha estat detingut. Ara bé, assegura que de jove els grisos el van perseguir més d'una vegada. Són els mateixos grisos, considera, que el van espiar a través del programa Pegasus just després de la victòria d'ERC a Barcelona, l'any 2019. Aquest mateix programari va ser el que es va fer servir contra la seixantena de líders independentistes, l'escàndol conegut com el Catalangate.Més enllà de, que és el seu cap de gabinet, Maragall té un aliat del qual no se'n desenganxa mai: el seu iPad. Al bloc de notes potser n'hi ha més de 1.000, i les aprofita per recollir el resum de les trobades o bé els seus discursos. Però no només el fa servir per temes relacionats amb la política. També hi ha moltes pàgines obertes d'esports, on mira resultats de tenis, futbol, bàsquet i handbol. Tauleta a banda, tampoc se separa ara del mòbil, i és que els republicans han activat un número perquè qualsevol persona li faci una consulta a Maragall: el 663892789. De vegades, fins i tot, contesta ambFins a mitjans de març ERC no va comunicar les números dos i tres de la llista. En un acte davant la premsa, Maragall va presentar el nucli dur de la llista com una triple "E", en referència a les inicials dels tres candidats: Ernest Maragall, Elisenda Alamany i Ester Capella. "Avui presentem la Triple E:. El que significa èxit, empenta i esperança", va sentenciar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor