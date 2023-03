El TSJC rebutja suspendre la «taxa Amazon» de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebutja aplicar mesures cautelars sobre la coneguda com a taxa Amazon. Segons ha pogut saber Nació, l'auto dictat per l'alt tribunal considera que no hi ha urgència per suspendre la taxa i recorda que la primera recaptació no es liquidarà fins al 31 de juliol. Per tot plegat, es decideix rebutjar la petició inicial de la patronal logística -sota el nom de l'associació UNO- que compta amb socis com Amazon, DHL o Seur.



Segons indiquen diverses fonts al corrent del cas, l'argument de la justícia puntualitza que no procedeix anul·lar de manera immediata el nou tribut perquè els arguments de la patronal van "sobre el fons de l'assumpte". I es remarca que les qüestiones que es plantegen requereixen un debat i anàlisi adequats.

"Un pronunciament al respecte requerirà entrar de ple en el fons de l'assumpte,, ni tan sols a efectes cautelars, un pronunciament sobre la conformitat de dret o de l'ordenança", resol el TSJC. En els arguments als quals ha tingut accés aquest diari també es respon a una de les preocupacions de l'Organització Empresarial de Logística i Transport d'Espanya, com eren els dubtes de quina informació sensible haurien d'aportar els operadors postals en relació amb la nova taxa. En aquest sentit,i recorda l'obligació de confidencialitat de les administracions tributàries respecte a totes la informació personal que recapti.La posició del govern d'Ada Colau és defensar fermament l'ordenança ideada per regular l'ús de l'espai públic per part de les grans operadores postals. En aquest sentit, des de la regidoria de Comerç, que ha liderat la forma final del gravamen, remarquen que també es va obtenir una "àmplia majoria" al plenari municipal quan es va votar la iniciativa, el febrer passat. Hi van votar a favor BComú, PSC, ERC, Junts i Cs. A banda, la taxa també compta amb

Així, ara s'espera un posicionament que trigarà més a arribar, mentre el tribunal s'ho estudia i les parts argumenten, però que serà clau per a l'extensió territorial del mecanisme. Especialment, després que l'Ajuntament ja hagi anat explicant que hi ha altres ciutats interessades a seguir els passos del govern de comuns i PSC.



Diverses fonts implicades en l'estira-i-arronsa reconeixen que el problema de fons no són les condicions actuals de la taxa, que suposa un cost assumible per als operadors, als quals els fa pagar únicament 2,6 milions d'euros entre 26 grans empreses, sinó el precedent que genera. L'existència del nou gravamen implica consolidar una possibilitat -fer pagar pel repartiment de paqueteria- que en el futur podria ampliar les exigències i estendre's. Aquest és el principi que més preocupa les empreses del sector, i que també es veu amb més interès per part de l'Ajuntament.

