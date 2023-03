Casado admet que no va contrastar les mentides sobre el català però no recula: «Ho tornaria a fer»

L'expresident del PPha declarat aquest dilluns davant del jutge per injúries arran dels seus. Davant del jutge, Casado ha reconegut que no va contrastar les seves afirmacions -va dir que els professors tenien instruccions de no deixar anar al lavabo els nens que parlen castellà-, però també ha assegurat que. Fonts presents a la sala citades per Europa Press han detallat que Casado només ha respost les preguntes del jutge i de la seva defensa.Durant la declaració, l'exdirigent del PP ha dit que les informacions sobre el català a l'escolai que, "com que la Generalitat no es va querellar contra aquestes", les va "donar per bones". Les declaracions en qüestió les va fer a Galícia, i més enllà de dir que els professors no deixaven anar al lavabo als nens que parlaven castellà, també va dir que hi havia nens que només per parlar en castellà se'ls posaven pedres a la motxilla.Segons Casado, les seves afirmacions continuen emparades en la "" i eren "lícites", perquè es van produir poc després que una família de Canet de Mar fos assetjada, segons ells, per haver demanat més castellà a l'escola dels seus fils. Davant del jutge també ha relatat altres casos de suposat assenyalament d'alumnes a Catalunya, com en el cas d'un institut de Sant Andreu de la Barca després de l'1-O (sense dir, però, que el cas ha estat arxivat pel jutge).

