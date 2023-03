Detenen un home que conduïa amb la seva parella morta de copilot

La policia del país va detenir un home, l'Enrique, a la Vall de Santiago per superar el límit màxim de velocitat i va ser aleshores quan es va adonar de la tragèdia:Es deia Claudia Cano i tenia 28 anys. La seva família demana justícia, mentre que la de l'home assegura que la Claudia va obrir la porta del cotxe i es va llençar a la carretera després d'una forta discussió entre tots dos.L'Enrique feia mesos que vivia a casa dels Cano. El mateix dia de la mort de la Claudia, li havia explicat a la seva germana que. Però aquella mateixa nit la seva parella l'hauria tret a la força de l'habitatge i, hores després, la família rebia la trista notícia de la seva defunció.Segons el pare de la víctima, Dan Cano Chávez, ella hauria perdut la vida després de rebre un cop al cap de l'Enrique. La versió d'ell, però, és que ella va sortir del cotxe en marxa després de la baralla. Així i tot, la Claudia no té cap marca al cos que ho confirmi. Per això,Ell està convençut que la intenció de l'Enrique, si no l'hagués enxampat la policia, era "amagar el cos en algun barranc o què sé jo".Fa uns dies, els col·lectius feministes La Regla Trencada i Feminista Vall de Santiago van acompanyar la família de la Claudia per exigir l'acció dels tribunals amb una manifestació pels carrers de la localitat., exclamaven. El pare, la mare, i el cercle més íntim de la difunta ja s'han pogut acomiadar d'ella en un funeral al temple de San José, situat a la comunitat de La Tinaja.

